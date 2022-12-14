Учитель истории, герой публикаций НГС, устроил странную тусовку для школьников — видео из разрушенной квартиры

Бывший учитель истории и обществознания школы города Черепаново Новосибирской области,
В распоряжении редакции НГС появились кадры после посиделок учителя и школьников, среди которых были дети с
Прощальную вечеринку для учеников Марат устроил 2 декабря в 18:00 в своей съемной квартире в городе Черепаново после своего увольнения. Он анонсировал ее заранее, но никто не мог предположить, что она закончится погромом и скандалом.
Ранее НГС обращался в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не предоставили. Сам Марат несколько раз обещал предоставить НГС комментарий по ситуации, но так и не сделал этого. Сейчас, по его словам, он находится в Москве: из Черепанова он уехал.
НГС также связался с проектом «Учитель для России». Подробный комментарий представители проекта дадут в ближайшее время.
Напомним, что Марат участвовал в программе «Учитель для России», в которой выпускники вузов страны на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Марат вышел из программы раньше времени, о причинах увольнения учителя читайте в нашем материале.