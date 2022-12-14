Учитель истории, герой публикаций НГС, устроил странную тусовку для школьников — видео из разрушенной квартиры

Прощальную вечеринку для учеников Марат устроил 2 декабря в 18:00 в своей съемной квартире в городе Черепаново после своего увольнения. Он анонсировал ее заранее, но никто не мог предположить, что она закончится погромом и скандалом.

Ранее НГС обращался в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не предоставили. Сам Марат несколько раз обещал предоставить НГС комментарий по ситуации, но так и не сделал этого. Сейчас, по его словам, он находится в Москве: из Черепанова он уехал.