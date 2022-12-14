СЕЙЧАС -31°С
Пробки 1/10
usd 63.21
eur 66.70
Тема дняАрест сотрудника ФСО
Все новости
Все новости

Учитель истории, герой публикаций НГС, устроил странную тусовку для школьников — видео из разрушенной квартиры

До этого Марат уволился и решил таким образом попрощаться с учениками

1 781

Марат устроил вечеринку специально для учеников

Поделиться

Бывший учитель истории и обществознания школы города Черепаново Новосибирской области, 25-летний Марат Садеков из Москвы устроил вечеринку для школьников после своего увольнения. Подростки разгромили квартиру, при этом автор видео на полу видела презервативы, которые Марат успел убрать.

В распоряжении редакции НГС появились кадры после посиделок учителя и школьников, среди которых были дети с 7-го по 11-й класс. Как говорит автор видео, в квартире устроили погром: сломаны шкафы, разбита дверь душевой кабины, вокруг мусор. Также автор ролика заявила, что на полу лежали презервативы, которые Марат успел убрать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

Прощальную вечеринку для учеников Марат устроил 2 декабря в 18:00 в своей съемной квартире в городе Черепаново после своего увольнения. Он анонсировал ее заранее, но никто не мог предположить, что она закончится погромом и скандалом.

Ранее НГС обращался в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, на момент публикации комментарий не предоставили. Сам Марат несколько раз обещал предоставить НГС комментарий по ситуации, но так и не сделал этого. Сейчас, по его словам, он находится в Москве: из Черепанова он уехал.

НГС также связался с проектом «Учитель для России». Подробный комментарий представители проекта дадут в ближайшее время.

Напомним, что Марат участвовал в программе «Учитель для России», в которой выпускники вузов страны на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Марат вышел из программы раньше времени, о причинах увольнения учителя читайте в нашем материале.

ЧерепановоВечеринкаШколаМолодой учитель
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter