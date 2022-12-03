Отказался закрыть соцсети. Уволился молодой учитель, герой публикации НГС — теперь он должен властям 300 тысяч

«Учителю нельзя иронично шутить»

Как рассказал НГС Марат, он решил уволиться и выйти из программы «Учитель для России» по нескольким причинам. Первая была в том, что работать учителем сложно морально. Марату не хватало времени из-за большого объема работы, а в один момент он понял, что не хочет идти на уроки из-за стресса.

— Видимо, я слабый для такой профессии, с точки зрения Министерства образования и школы я плохой учитель. Я действительно плохо выполнял свои обязанности, так как не следовал системе, а пошел на поводу школьников. Дети получают удовольствие от того, когда видят, что учитель работает в антисистемном духе, потому что школьников, которые идут против системы, много, — отметил Марат.