Отказался закрыть соцсети. Уволился молодой учитель, герой публикации НГС — теперь он должен властям 300 тысяч

25-летний учитель истории и обществознания Марат Садеков из Москвы уволился из школы в городе Черепаново Новосибирской области. Его прекращение работы связывают с тем, что качество преподавания снизилось, сам же Марат понял, что не справился с работой из-за стресса и подчинения системе. Теперь стипендию в 300 тысяч рублей от региона предстоит вернуть Министерству образования Новосибирской области — но возвращать деньги будет не он.
«Учителю нельзя иронично шутить»
Как рассказал НГС Марат, он решил уволиться и выйти из программы «Учитель для России» по нескольким причинам. Первая была в том, что работать учителем сложно морально. Марату не хватало времени из-за большого объема работы, а в один момент он понял, что не хочет идти на уроки из-за стресса.
— Видимо, я слабый для такой профессии, с точки зрения Министерства образования и школы я плохой учитель. Я действительно плохо выполнял свои обязанности, так как не следовал системе, а пошел на поводу школьников. Дети получают удовольствие от того, когда видят, что учитель работает в антисистемном духе, потому что школьников, которые идут против системы, много, — отметил Марат.
Одним из поводов для мыслей об увольнении стало то, что руководители программы «Учитель для России» сообщили Марату, что ему необходимо закрыть свой профиль в Instagram*. По мнению учителя, это связано с тем, что профиль просматривают школьники и родители.
— Я в своем профиле часто шучу, иронизирую в духе постправды и постиронии, это плохо считывают окружающие. Учитель может гулять, жить, пить, но только не публично, я же выбрал правду. Началось давление в мою сторону, что необходимо закрыть профиль, но делать этого я не хотел, — говорит Марат.
У Марата был разговор с руководителями программы, где они, по словам учителя, поняли друг друга, но на второй встрече Марат не появился, так как перепутал время из-за разницы в часовых поясах.
— Во время созвона с руководством у меня был урок по танго. Тогда для меня это стало знаком, что необходимо заниматься собой. При этом вопрос о закрытии профиля был недискуссионный, а для меня
В конце ноября, после увольнения, Марату пришло уведомление, что он должен вернуть в бюджет Новосибирской области 300 тысяч рублей за то, что ему выплачивали стипендию в размере 20 тысяч рублей за 15 месяцев работы. Это связано с тем, что он вышел из программы «Учитель для России» раньше времени. По договору учителя должны проработать в школе в течение 2 лет.
— По трехстороннему соглашению, если я выхожу из программы, то фонд «Учитель для России — Новый учитель» оплатит 300 тысяч. Фонд высылает деньги на мой счет, после чего я пересылаю их Новосибирской области. Получилось так, что я забрал деньги из Москвы, потому что фонд столичный, и поделился с Сибирью. Я потратил 300 тысяч здесь, и еще 300 тысяч область получит из фонда.
Фонд программы компенсирует участнику сумму долга
В пресс-службе «Учителя для России» журналисту НГС подтвердили, что Марат вышел из программы, и отметили, что учитель показывал низкие образовательные результаты, упало качество подготовки уроков, занятия не соответствовали календарно-тематическому планированию.
— Администрация школы поделилась опасениями, что качество преподавания учителя снизилось. Куратор и методист программы составили для участника корректирующий план развития: в течение ноября Марату предстояла насыщенная работа с методистом в подготовке более качественных уроков, однако, к сожалению, Марат не справился, и Маратом, и школой было принято обоюдное решение об увольнении, — сообщили в пресс-службе.
При этом представители программы добавили, что фонд «Новый учитель», реализующий программу, покрывает стоимость отбора, обучения участников, их подготовки и сопровождения в школе. Также каждый участник программы получает стипендию 20 тысяч рублей и компенсацию аренды жилья 15 тысяч рублей.
— Стипендию учителю выплачивает регион и, по договору с новосибирским Министерством образования, в случае выхода из программы и увольнения из школы участник обязуется вернуть в региональный бюджет стипендию за период участия в программе. Фонд «Новый учитель» компенсирует участнику сумму долга региону в полном объеме, чтобы снять финансовое давление на участника и снизить риски невозврата в региональный бюджет, — добавили в пресс-службе.
Фонд «Новый учитель», по данным сервиса «Контур.Фокус», учредили в 2015 году, генеральным директором организации является Елена Маркович. Баланс фонда на конец 2021 года составил 68,1 миллиона рублей.
После увольнения Марата руководство программы планирует провести детальный анализ причин случившегося, чтобы подобные ситуации не повторялись.
«Учитель для России» — общественная программа, которая стремится дать одинаковые образовательные возможности детям в разных регионах России. Ее участники — выпускники лучших вузов страны — на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Программа обеспечивает их профессиональное обучение и методическую поддержку, покрывает расходы на аренду жилья в случае, если участники переезжают в другое место. Также они получают зарплату начинающего школьного учителя и стипендию в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.
НГС направил запрос в Министерство образования Новосибирской области.
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