Штукатурка рухнула с потолка в квартире семьи с ребенком-инвалидом — глава СКР Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах расследования о ненадлежащих условиях, в которых проживает семья с ребенком-инвалидом. В их доме обвалилась штукатурка на потолке из-за того, что жилищники и подрядчики не могут починить крышу.
— Предварительно установлено, что в квартире, расположенной в Новосибирске, где проживает семья с ребенком-инвалидом, ввиду неудовлетворительного ремонта крыши дома обвалился потолок. Никто из проживающих в квартире людей не пострадал. Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову доложить о промежуточных результатах доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Напомним, информация о инциденте появилась в телеграм-канале «Mash Сибирь». Сибирячка Эмилия с двумя сыновьями, один из которых — инвалид, живет в доме № 40 на улице Лобова. По словам женщины, с 2018 года в ее доме обветшала крыша, из-за чего квартиру всё время затапливает.
В 2020 году жилищники заменили потолки на гипсокартонные, однако это лишь усугубило ситуацию. Как написала женщина в телеграм-канале, в ноябре 2022 года подрядчик — «Ремонтно-строительное объединение» — начал заниматься ремонтом крыши. Рабочие сняли часть кровли, отчего стало еще хуже.
Тогда же, в ноябре 2022 года, в квартире Эмилии рухнула штукатурка и сломала сушилку и пылесос. Представители ЖЭУ пообещали исправить ситуацию, а подрядчик заверил — закончит с кровлей. С того момента ситуация не поменялась. Старшая по дому, к слову, умерла, поэтому договор с работниками найти никто не может.
После публикации региональный Следственный комитет начал проверку.