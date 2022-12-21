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В жилом доме в Новосибирске рухнул потолок: СКР начал проверку

В квартире, где произошло ЧП, живет семья с ребенком-инвалидом

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Инцидент произошел в доме № 40 по улице Лобова

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Новосибирский СКР начал проверку после появления информации в СМИ об аварийном состоянии квартиры, в которой живет семья с ребенком-инвалидом.

— В квартире, расположенной в городе Новосибирске, где проживает семья с ребенком-инвалидом, обвалился потолок ввиду неудовлетворительного ремонта крыши дома. По данному факту проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном СКР.

Напомним, жительница Новосибирска, которая живет в доме по адресу Лобова, 40, сообщила, что в ее квартире обвалился потолок из-за обветшалой кровли здания. По словам женщины, потолочная штукатурка повредила сушилку и пылесос.

Ранее в доме на Народной, 63 в Новосибирске обрушился потолок во время капитального ремонта крыши в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы до наступления холодов живут на даче, дыру в потолке закрыли временным настилом.

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