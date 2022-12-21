В жилом доме в Новосибирске рухнул потолок: СКР начал проверку

Новосибирский СКР начал проверку после появления информации в СМИ об аварийном состоянии квартиры, в которой живет семья с ребенком-инвалидом.
— В квартире, расположенной в городе Новосибирске, где проживает семья с
Напомним, жительница Новосибирска, которая живет в доме по адресу Лобова, 40, сообщила, что в ее квартире обвалился потолок из-за обветшалой кровли здания. По словам женщины, потолочная штукатурка повредила сушилку и пылесос.
Ранее в доме на Народной, 63 в Новосибирске обрушился потолок во время капитального ремонта крыши в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы до наступления холодов живут на даче, дыру в потолке закрыли временным настилом.