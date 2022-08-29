Потолок обвалился в одном из домов Калининского района — на месте работали спасатели МЧС

В Новосибирске в доме на Народной, 63 при ремонте кровли обрушился потолок. Об этом стало известно 29 августа на оперативном совещании в правительстве НСО. Сам инцидент произошел 27 августа.



— Частичное разрушение потолочного перекрытия в жилом доме в Калининском районе Новосибирска. Несущие конструктивные элементы дома не повреждены, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Евгений Лебедев.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на улице Народной проводились кровельные работы, и в результате этого в одной из квартир обвалился потолок. Пострадавших нет.