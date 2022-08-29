Потолок обвалился в одном из домов Калининского района — на месте работали спасатели МЧС
Пострадавших в инциденте нет
В Новосибирске в доме на Народной, 63 при ремонте кровли обрушился потолок. Об этом стало известно 29 августа на оперативном совещании в правительстве НСО. Сам инцидент произошел 27 августа.
— Частичное разрушение потолочного перекрытия в жилом доме в Калининском районе Новосибирска. Несущие конструктивные элементы дома не повреждены, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Евгений Лебедев.
Как уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на улице Народной проводились кровельные работы, и в результате этого в одной из квартир обвалился потолок. Пострадавших нет.
В Управляющей компании «Регион» сообщили, что в доме работает комиссия.
ООО «УК "Регион"», по данным «Контур.Фокус», было образовано в 2012 году. Учредитель и директор компании — Алексей Марченко. Выручка за 2021 год составила 162,1 миллиона, чистая прибыль — 3,1 миллиона.
В Новосибирске крыша упала на жильцов. В многоквартирном доме нет отопления, воды и выгребные ямы вместо туалетов, но горожан не расселяют — мы выпустили репортаж из дома.