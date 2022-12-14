Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль отключение тепла под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту перебоев в теплоснабжении двух микрорайонов Искитима Новосибирской области. Об этом сообщается в группе «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте.
— В социальной сети сообщается о направлении жителями города Искитима Новосибирской области коллективного обращения на имя главы СК России
Отмечается, что в результате коммунальной аварии без тепла остались 120 многоквартирных и более 30 частных домов, а также школы, медучреждения и детсады. По факту происшествия новосибирские следователи организовали процессуальную проверку. Последствия выхода из строя системы теплоснабжения устраняются.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил
Прорыв теплотрассы произошел 10 декабря в микрорайонах Подгорный и Южный Искитима Новосибирской области. Как сообщал министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, в результате гидроудара на теплосетях образовались многочисленные порывы. Ситуация в городе находится на контроле прокуратуры.
По данным пресс-службы Министерства ЖКХ и энергетики региона, на утро 14 декабря основные нарушения на теплосетях в Искитиме локализованы.