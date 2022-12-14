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Глава СКР Бастрыкин поставил на контроль отключение тепла под Новосибирском

Коммунальная авария произошла в Искитиме

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Инцидент произошел 10 декабря в микрорайонах Подгорный и Южный в Искитиме

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту перебоев в теплоснабжении двух микрорайонов Искитима Новосибирской области. Об этом сообщается в группе «Информационный центр СК России» в соцсети «ВКонтакте.

— В социальной сети сообщается о направлении жителями города Искитима Новосибирской области коллективного обращения на имя главы СК России А. И. Бастрыкина об отсутствии в течении трех дней отопления в двух микрорайонах этого города, — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате коммунальной аварии без тепла остались 120 многоквартирных и более 30 частных домов, а также школы, медучреждения и детсады. По факту происшествия новосибирские следователи организовали процессуальную проверку. Последствия выхода из строя системы теплоснабжения устраняются.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову доложить о ее предварительных и окончательных результатах, — указано в сообщении.

Прорыв теплотрассы произошел 10 декабря в микрорайонах Подгорный и Южный Искитима Новосибирской области. Как сообщал министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов, в результате гидроудара на теплосетях образовались многочисленные порывы. Ситуация в городе находится на контроле прокуратуры.

По данным пресс-службы Министерства ЖКХ и энергетики региона, на утро 14 декабря основные нарушения на теплосетях в Искитиме локализованы.

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Александр БастрыкинИскитимСК РоссииКоммунальная аварияОтключение тепла
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