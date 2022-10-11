20idei
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 62.31
eur 60.80
Тема дняСколько новосибирцев спрячутся в бомбоубежищах
Все новости
Все новости
Подробности

«Резко упал на колено и побелел»: что известно о внезапной смерти второклассника в школе под Новосибирском

Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин

1 471
ds

8-летний мальчик умер после разминки на уроке физкультуры

Поделиться

Социальный педагог Вера Панасюк школы из новосибирского села Сокур рассказала корреспонденту НГС подробности смерти второклассника на уроке физкультуры. По ее словам, 8-летний мальчик резко упал на колено после разминки и побелел.

Собеседница НГС отметила, что в день смерти мальчик был активным. После первого урока он поел в столовой, потом пошел на урок английского языка, где его хвалила учительница, а на третьем — была физкультура.

— Мы посмотрели камеры, дети спустились с учителем после звонка на физкультуру. Была пробежка, разминка, а после мальчик резко упал на колено. Учительница спросила у него: «Что с тобой? Тебе плохо?» Мальчик ответил, что устал, и побелел, — рассказала социальный педагог.

После случившегося учительница отправила детей за классным руководителем, рядом со спортивным залом была преподаватель по истории, которая раньше работала в больнице.

— Прибежала учительница по истории, у нее первое образование медицинское. Начала оказывать ребенку первую помощь, сделала непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот, губы у него уже посинели, а пульса не было, — поделилась Вера Панасюк.

Учителя позвонили в скорую помощь, но бригада была в соседнем селе — Локти. Учитель истории на руках спустила ребенка на первый этаж, где мальчика забрал охранник.

— Они все побежали в больницу, которая у нас недалеко. Мальчика положили на кушетку, пришла терапевт, приехала скорая из Мошковской центральной областной больницы, но сказали, что ребенка уже несли мертвым, — сообщила педагог.

По словам Веры Панасюк, у второклассника не было противопоказаний, он редко был на больничном. Мальчик был умным и одним из тех детей, которые уже умели читать по-английски.

— Семья неполная, но хорошая, отец помогает. У мальчика есть старший брат, который недавно окончил 9-й класс в нашей школе. У нас первый раз такое произошло, очень жалко, — отметила Вера.

После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребенка и поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

В августе НГС рассказывал, как 5-летняя девочка погибла после падения с самоката в детском саду.

По теме

Следственный комитетШколаСокурБастрыкин
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2