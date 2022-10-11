«Резко упал на колено и побелел»: что известно о внезапной смерти второклассника в школе под Новосибирском

— Мы посмотрели камеры, дети спустились с учителем после звонка на физкультуру. Была пробежка, разминка, а после мальчик резко упал на колено. Учительница спросила у него: «Что с тобой? Тебе плохо?» Мальчик ответил, что устал, и побелел, — рассказала социальный педагог.

После случившегося учительница отправила детей за классным руководителем, рядом со спортивным залом была преподаватель по истории, которая раньше работала в больнице.