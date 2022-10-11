«Резко упал на колено и побелел»: что известно о внезапной смерти второклассника в школе под Новосибирском
Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин
Социальный педагог Вера Панасюк школы из новосибирского села Сокур рассказала корреспонденту НГС подробности смерти второклассника на уроке физкультуры. По ее словам, 8-летний мальчик резко упал на колено после разминки и побелел.
Собеседница НГС отметила, что в день смерти мальчик был активным. После первого урока он поел в столовой, потом пошел на урок английского языка, где его хвалила учительница, а на третьем — была физкультура.
— Мы посмотрели камеры, дети спустились с учителем после звонка на физкультуру. Была пробежка, разминка, а после мальчик резко упал на колено. Учительница спросила у него: «Что с тобой? Тебе плохо?» Мальчик ответил, что устал, и побелел, — рассказала социальный педагог.
После случившегося учительница отправила детей за классным руководителем, рядом со спортивным залом была преподаватель по истории, которая раньше работала в больнице.
— Прибежала учительница по истории, у нее первое образование медицинское. Начала оказывать ребенку первую помощь, сделала непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот, губы у него уже посинели, а пульса не было, — поделилась Вера Панасюк.
Учителя позвонили в скорую помощь, но бригада была в соседнем селе — Локти. Учитель истории на руках спустила ребенка на первый этаж, где мальчика забрал охранник.
— Они все побежали в больницу, которая у нас недалеко. Мальчика положили на кушетку, пришла терапевт, приехала скорая из Мошковской центральной областной больницы, но сказали, что ребенка уже несли мертвым, — сообщила педагог.
По словам Веры Панасюк, у второклассника не было противопоказаний, он редко был на больничном. Мальчик был умным и одним из тех детей, которые уже умели читать по-английски.
— Семья неполная, но хорошая, отец помогает. У мальчика есть старший брат, который недавно окончил 9-й класс в нашей школе. У нас первый раз такое произошло, очень жалко, — отметила Вера.
После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти ребенка и поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.
В августе НГС рассказывал, как 5-летняя девочка погибла после падения с самоката в детском саду.