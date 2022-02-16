Глава СК РФ поручил проверить власти Барабинска из-за 13 нападений бездомных собак

В Новосибирской области начали доследственную проверку после сообщения о нападении безнадзорных собак на жителей Барабинска и бездействии властей.

Проверку организовали после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. За год в городе было зафиксировано 13 случаев нападения бездомных собак на людей.

— В Новосибирской области по поручению Александра Бастрыкина проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства администрации города Барабинска Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

