Глава СК РФ поручил проверить власти Барабинска из-за 13 нападений бездомных собак

В Новосибирской области начали доследственную проверку после сообщения о нападении безнадзорных собак на жителей Барабинска и бездействии властей.
Проверку организовали после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. За год в городе было зафиксировано 13 случаев нападения бездомных собак на людей.
— В Новосибирской области по поручению Александра Бастрыкина проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства администрации города Барабинска Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
К Александру Бастрыкину обратились жители Барабинска, сообщало прежде издание «Горсайт».
— В городе Барабинске Новосибирской области творится самый настоящий собачий беспредел. Стаи бродячих собак бегают по улицам и не дают нам спокойно жить. Последний год собаки стали появляться не только на окраинах города, но и в его центральной части в любое время суток, — цитирует обращение жителей «Горсайт».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ходатайствует о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, двое из которых проживают в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.