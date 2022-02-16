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Глава СК РФ поручил проверить власти Барабинска из-за 13 нападений бездомных собак

Проверять будут муниципальные предприятия по статье «халатность»

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13 нападений было зафиксировано за 2021 год

13 нападений было зафиксировано за 2021 год

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В Новосибирской области начали доследственную проверку после сообщения о нападении безнадзорных собак на жителей Барабинска и бездействии властей.

Проверку организовали после поручения председателя СК России Александра Бастрыкина. За год в городе было зафиксировано 13 случаев нападения бездомных собак на людей.

— В Новосибирской области по поручению Александра Бастрыкина проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц МУП жилищно-коммунального хозяйства администрации города Барабинска Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

К Александру Бастрыкину обратились жители Барабинска, сообщало прежде издание «Горсайт».

— В городе Барабинске Новосибирской области творится самый настоящий собачий беспредел. Стаи бродячих собак бегают по улицам и не дают нам спокойно жить. Последний год собаки стали появляться не только на окраинах города, но и в его центральной части в любое время суток, — цитирует обращение жителей «Горсайт».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ходатайствует о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, двое из которых проживают в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

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