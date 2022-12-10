Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о смерти трехмесячной девочки в больнице под Новосибирском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти трехмесячной девочки в больнице Новосибирской области.
— В СМИ сообщается, что девочке была оформлена инвалидность и поданы документы для квоты на вторую операцию. Как утверждает мама ребенка, возникла путаница с документами, из-за чего вторая операция была перенесена, — сообщается на официальном сайте СК России.
По данным пресс-службы ведомства, глава СК России дал поручение
О смерти трехмесячной девочки в Каргатской центральной районной больнице Новосибирской области стало известно 9 декабря. Ребенок родился 22 августа 2022 года с пороком сердца. Родители девочки утверждают, что их дочь погибла из-за халатности медиков.