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Тема дняМужчину без сознания нашли у дома в Новосибирске
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Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о смерти трехмесячной девочки в больнице под Новосибирском

Проверка по факту происшествия поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства

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Ребенок умер в Каргатской центральной районной больнице Новосибирской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти трехмесячной девочки в больнице Новосибирской области.

— В СМИ сообщается, что девочке была оформлена инвалидность и поданы документы для квоты на вторую операцию. Как утверждает мама ребенка, возникла путаница с документами, из-за чего вторая операция была перенесена, — сообщается на официальном сайте СК России.

По данным пресс-службы ведомства, глава СК России дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках процессуальной проверки по факту смерти ребенка. Результаты проверки Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.

О смерти трехмесячной девочки в Каргатской центральной районной больнице Новосибирской области стало известно 9 декабря. Ребенок родился 22 августа 2022 года с пороком сердца. Родители девочки утверждают, что их дочь погибла из-за халатности медиков.

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