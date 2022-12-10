Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о смерти трехмесячной девочки в больнице под Новосибирском

О смерти трехмесячной девочки в Каргатской центральной районной больнице Новосибирской области стало известно 9 декабря. Ребенок родился 22 августа 2022 года с пороком сердца. Родители девочки утверждают, что их дочь погибла из-за халатности медиков.

