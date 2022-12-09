Трехмесячная девочка умерла в больнице в Новосибирской области — родители винят врачей

В Новосибирской области в Каргатской центральной районной больнице умерла трехмесячная девочка. Родители ребенка утверждают, что дочка погибла из-за халатности медиков.



Как сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка, девочка родилась 22 августа 2022 года с пороком сердца и уже на второй неделе жизни ей провели операцию в клинике им. Е. Н. Ме шалкина.

