Трехмесячная девочка умерла в больнице в Новосибирской области — родители винят врачей

В Новосибирской области в Каргатской центральной районной больнице умерла трехмесячная девочка. Родители ребенка утверждают, что дочка погибла из-за халатности медиков.
Как сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на мать ребенка, девочка родилась 22 августа
— У нее сердце собирали по кусочкам, за что я очень благодарна клинике Мешалкина, за то, что мою девочку вытащили. Но, когда ставили клапан, легкое немного сдавилось, и мы ждали вторую операцию, — пояснила мать девочки.
По словам женщины, в Каргатской ЦРБ девочке дали инвалидность, однако из-за путаницы с документами не оформили квоту на следующую операцию. После повторной подачи документов семья всё же получила квоту на операцию.
6 декабря 2022 года родители повезли дочку в Каргатскую ЦРБ, чтобы сдать анализы для госпитализации в клинику имени Е. Н. Мешалкина. По словам женщины, в больнице ребенок расплакался, а так как из-за сдавленного легкого малышка во время плача начинала синеть, на помощь пришли медики. Девочку забрали и унесли в реанимацию.
По словам сибирячки, девочка умерла в тот же день, пока родители ехали домой. Врачи сообщили о трагедии по телефону. Женщина намерена подать заявление в полицию, поскольку уверена, что ее дочь скончалась из-за халатности медиков ЦРБ.
В пресс-службе регионального Следственного комитета журналисту НГС сообщили, что заявлений в следственные органы от родителей не поступало.
В Минздраве Новосибирской области НГС пояснили, что информация является врачебной тайной. Комментарии будут, когда родители дадут разрешение на ее разглашение.
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