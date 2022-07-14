Пытались реанимировать 30 минут: в новосибирской больнице после операции умерла 6-месячная девочка — ее мама обратилась в СК

Когда Ангелине исполнилось три месяца, семья поехала из Барнаула, где проживает, на консультацию в Новосибирскую городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, в которой делают такие операции. Госпитализацию назначили на 11 мая 2022 года, а саму операцию — на 12 мая.

— К назначенной дате мы добросовестно прошли все обследования, узких специалистов, сдали анализы, получили все разрешения на операцию, — вспоминает Елена Баврина.

В Барнауле они посетили нефролога, кардиолога, невролога, педиатра. По результатам всех обследований педиатр оформила направление на госпитализацию. Уже в Новосибирске перед самой операцией девочку тоже осматривали специалисты. Челюстно-лицевой хирург сказал, что операция предстоит сложная из-за структуры неба. По его прогнозу, на операцию должно было потребоваться 3,5–5 часов.