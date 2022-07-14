Пытались реанимировать 30 минут: в новосибирской больнице после операции умерла 6-месячная девочка — ее мама обратилась в СК
Она рассказала, что операция была плановой и врачи заверили, что противопоказаний к ней у ребенка не было
В новосибирской больнице после плановой операции умерла 6-месячная девочка — следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у мамы девочки, СК и главного врача больницы подробности произошедшего.
Дочь Елены Бавриной Ангелина родилась 3 ноября 2021 года. Женщина говорит, что с рождения у девочки была расщелина твердого и мягкого нёба с односторонней расщелиной губы и ей дали инвалидность.
— Так как этот диагноз приводит к тому, что ребенок не может нормально выполнять сосательные и глотательные движения, у него нарушаются процессы дыхания, неверно формируется прикус, операцию проводят в раннем возрасте — с 4,5–6 месяцев, когда дети начинают «гулить». Поэтому очень важно было устранить дефекты нёба, дефект губы. К тому же к этому моменту ребенок набирает нужный вес для операции, — объяснили журналисту НГС Елена Баврина.
Когда Ангелине исполнилось три месяца, семья поехала из Барнаула, где проживает, на консультацию в Новосибирскую городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, в которой делают такие операции. Госпитализацию назначили на 11 мая 2022 года, а саму операцию — на 12 мая.
— К назначенной дате мы добросовестно прошли все обследования, узких специалистов, сдали анализы, получили все разрешения на операцию, — вспоминает Елена Баврина.
В Барнауле они посетили нефролога, кардиолога, невролога, педиатра. По результатам всех обследований педиатр оформила направление на госпитализацию. Уже в Новосибирске перед самой операцией девочку тоже осматривали специалисты. Челюстно-лицевой хирург сказал, что операция предстоит сложная из-за структуры неба. По его прогнозу, на операцию должно было потребоваться 3,5–5 часов.
У маленькой Ангелины был ряд заболеваний, но в стадии ремиссии, другие же часто встречались у детей ее возраста, и противопоказаний к операции врачи не видели (все документы имеются в распоряжении редакции НГС).
— Хирург сообщил, что после операции ребенка поместят в реанимацию для наблюдения в связи с заболеваниями по неврологии, почкам и сердцу. Я поясню: в справке от невролога были указаны имеющиеся на тот момент диагнозы, но она указала, что противопоказаний для операции нет. Из-за заболевания почек мы принимали лекарства. После того как наступила стадия ремиссии, нефролог тоже указала, что противопоказаний нет, — рассказала Елена. — По поводу заболевания сердца: как и у многих маленьких детей, у нас было открытое овальное окно (врожденное сообщение между правым и левым предсердиями — как правило, оно потом закрывается у детей. — Прим. ред.). В ЭКГ было указано, что всё в пределах возрастной нормы.
12 мая состоялась операция, которая заняла около 5 часов. После нее Елене показали фотографию с результатом, а дочь перевели в реанимацию, как и должны были.
— О ходе операции мне ничего не было известно, кроме того, что были проблемы с нёбом. Мне сказали, что ребенка видеть нельзя, что дочь подключена к ИВЛ, в реанимацию заходить нельзя. Узнавать о состоянии ребенка можно было только в беседе с врачом из реанимационного отделения в определенное время, — уточняет мама Ангелины.
По словам Елены, 13 мая состояние ребенка было прежним, а 14 мая ей сказали, что у дочки обнаружили отек гортани.
— Мне сказали, что, возможно, ребенок пробудет в реанимации еще 6 дней. Что гемоглобин у ребенка упал с 90 до 75, поэтому провели переливание компонентов крови, угрозы жизни нет, — вспоминает женщина. — 15 мая в 11:00, на третий день после операции, я спросила о состоянии ребенка дежурного врача, который находился в ординаторской. Он ответил, что у ребенка всё нормально. При беседе с врачом из реанимации в 15:00 выяснилось, что Ангелина не может дышать сама больше 30 минут. Из искусственной комы ребенка вывели, но глаза не открывает. Также врач отметила, что у ребенка в анализе крови белки низкие, калиево-натриевый баланс нарушен.
В 20:40 маме Ангелины сказали, что состояние у девочки ухудшилось до тяжелого.
— В 15:30 начались острые нарушения ритма сердца, возможен летальный исход. Также сказали, что у ребенка появилась полиорганная недостаточность, печень заполнила всю брюшную полость, а на нёбе с одной стороны начал кровить шов. В одном месте начался некроз нёба, начало кровить из носа. Мне сообщили, что за многолетнюю практику первый раз столкнулись с нарушением ритма сердца. В 22:20 дежурный врач из ординаторской сообщил мне, что у ребенка произошла остановка сердца, — говорит Елена Баврина.
30 минут, как следует из документов, врачи пытались ее реанимировать, но это не помогло.
— В свидетельстве о смерти указаны среди причин в том числе отек головного мозга, инфекция вирусная уточненная неуточненной локализации. Без результатов гистологии и анализа на инфекции точно установить причину смерти невозможно, — поясняет Елена (документы есть в распоряжении редакции).
Ангелина Баврина умерла 15 мая 2022 года. Ее мама винит в произошедшем врачей. Она хочет разобраться в этой ситуации и получить ответы на целый ряд вопросов. Например, о причинах длительного нахождения девочки в реанимации на ИВЛ. Об отсутствии информации о тяжелом состоянии ребенка до тех пор, пока оно не стало безнадежным. О том, почему маме не дали побыть вместе с умирающей дочерью в последние минуты ее жизни, хотя врачи знали о состоянии девочки.
— Считаю, что операция проведена поспешно, без взятия анализов, проведения ЭКГ, то есть без проведения дополнительного обследования для определения состояния здоровья на момент операции. Уверена, что ребенка можно было спасти, если бы вызвали кардиологов или своевременно обнаружили момент начала отека головного мозга, — указала Елена в заявлении в СК России (есть в распоряжении редакции НГС).
Уголовное дело
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что получили заявление и возбудили уголовное дело.
— 11 мая 2022 года в ГБУЗ Новосибирской области «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» была госпитализирована малолетняя с диагнозом «скрытая расщелина верхней губы и нёба, правосторонняя». В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, — рассказали в СК России.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109, УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
«Причина смерти маловероятно связана с самой операцией»
— Смерть ребенка, и неважно, какой он — здоровый, больной или тяжелобольной — это самая большая трагедия. И эту боль мы переживаем всегда вместе с родителями, — признался в комментарии для НГС главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий. — Это всегда предмет самого глубокого разбора, в том числе ведомственного и вневедомственного контроля, работы надзорных правоохранительных органов. Этим сейчас и занимаются все. И пока какой-то развернутый комментарий предоставить сложно.
По его словам, патология, о которой идет речь, — тяжелый порок развития, который виден внешне, но и значительно скрыт от глаз.
— Коррекция такой патологии чрезвычайно сложна и требует огромного профессионализма от врачей и обеспечения ведения на всех этапах. Такие операции проводят единицы хирургических центров страны, в том числе и наше отделение челюстно-лицевой хирургии, которым руководит абсолютно авторитетный во всем мире специалист. Причина смерти маловероятно связана с самой операцией и, вероятнее всего, здесь имели место какие-то тяжелые фоновые процессы, возможно, только в самом дебюте меняющие возможности организма, меняющие его иммунный ответ, — объяснил Ростислав Заблоцкий.
Он добавил, что сейчас в ситуации будут разбираться медицинские и немедицинские эксперты, и после этого можно будет подробно прокомментировать.
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