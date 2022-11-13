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Тема дняБастрыкин поручил проверить детсад с вшами
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Глава СК Бастрыкин поручил проверить детсад с вшами в Новосибирске

На ситуацию в дошкольном учреждении пожаловались родители

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Результаты проверки новосибирские следователи представят в центральный аппарат

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку в одном из детсадов Новосибирска, где родители воспитанников пожаловались на антисанитарные условия.

Суть претензий состоит в том, что постельное белье, на котором спят воспитанники, не проходит должную санитарную обработку. В связи с этим некоторые дети страдают педикулезом.

— Неоднократные жалобы в местные органы власти результатов не приносят, — отмечено в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Следователи начали процессуальную проверку, о результатах которой руководитель новосибирского управления СК Виталий Зарипов должен будет доложить Александру Бастрыкину.

Ранее о ситуации сообщали корреспонденты «Комсомольской правды». Они сообщили, что вшей нашли у воспитанников одного из детсадов Центрального района Новосибирска. Родители сообщили о случившемся в администрацию, однако группу на карантин не закрыли. По их словам, обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию результатов не принесли.

На прошлой неделе двухлетний малыш сбежал из детского сада. Ребенка нашли в частном секторе недалеко от дошкольного учреждения.

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