Глава СК Бастрыкин поручил проверить детсад с вшами в Новосибирске
На ситуацию в дошкольном учреждении пожаловались родители
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку в одном из детсадов Новосибирска, где родители воспитанников пожаловались на антисанитарные условия.
Суть претензий состоит в том, что постельное белье, на котором спят воспитанники, не проходит должную санитарную обработку. В связи с этим некоторые дети страдают педикулезом.
— Неоднократные жалобы в местные органы власти результатов не приносят, — отмечено в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.
Следователи начали процессуальную проверку, о результатах которой руководитель новосибирского управления СК Виталий Зарипов должен будет доложить Александру Бастрыкину.
Ранее о ситуации сообщали корреспонденты «Комсомольской правды». Они сообщили, что вшей нашли у воспитанников одного из детсадов Центрального района Новосибирска. Родители сообщили о случившемся в администрацию, однако группу на карантин не закрыли. По их словам, обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и мэрию результатов не принесли.
На прошлой неделе двухлетний малыш сбежал из детского сада. Ребенка нашли в частном секторе недалеко от дошкольного учреждения.