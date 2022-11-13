Глава СК Бастрыкин поручил проверить детсад с вшами в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль процессуальную проверку в одном из детсадов Новосибирска, где родители воспитанников пожаловались на антисанитарные условия.



Суть претензий состоит в том, что постельное белье, на котором спят воспитанники, не проходит должную санитарную обработку. В связи с этим некоторые дети страдают педикулезом.

