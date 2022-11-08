«Вся жизнь пронеслась перед глазами»: двухлетний малыш сбежал из детсада в Новосибирске

В Новосибирске двухлетний ребенок сбежал из детского сада. Как сообщила изданию НГС мать ребенка Ксения, ее сын пропал перед тем, как детей готовили к выходу из учреждения на прогулку. Инцидент произошел утром 28 октября в детском саду № 510 комбинированного вида «Калинка».



— Его одели, пока одевали всех остальных детей, он вышел из детского сада и ушел. Обнаружили, что его нет, спустя минут 15, когда они вышли на улицу и посчитали, что одного ребенка не хватает. Поняли, что не хватает моего, после чего начали искать, — рассказала Ксения.

