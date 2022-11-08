«Вся жизнь пронеслась перед глазами»: двухлетний малыш сбежал из детсада в Новосибирске
По словам мамы, ребенка нашли в частном секторе
В Новосибирске двухлетний ребенок сбежал из детского сада. Как сообщила изданию НГС мать ребенка Ксения, ее сын пропал перед тем, как детей готовили к выходу из учреждения на прогулку. Инцидент произошел утром 28 октября в детском саду
— Его одели, пока одевали всех остальных детей, он вышел из детского сада и ушел. Обнаружили, что его нет, спустя минут 15, когда они вышли на улицу и посчитали, что одного ребенка не хватает. Поняли, что не хватает моего, после чего начали искать, — рассказала Ксения.
По словам сибирячки, сотрудники детского сада сообщили ей о пропаже малыша после того, как сами обошли вокруг дошкольного учреждения и не смогли найти ребенка. Узнав о происшествии, Ксения побежала в детский сад на поиски сына.
— Вся жизнь пронеслась перед моими глазами — то, что я испытала, не передать словами. По пути я увидела, что моего сына уже нашли в частном секторе ближе к дому и тащат его. Он перебирал ножками и не всегда успевал шагать. Увидев меня, они остановились и стали его успокаивать, — сообщила сибирячка.
В разговоре с корреспондентом НГС Ксения не смогла ответить, кто нашел ее сына. После происшествия выяснилось, что в момент пропажи ребенка в учреждении не работали камеры видеонаблюдения. Об этом Ксении сказала заведующая учреждения. В полицию по факту произошедшего мама ребенка не обращалась. После инцидента, по словам женщины, сотрудники детского сада сообщили о случившемся в профильные департаменты.
— Вроде бы они якобы написали в департаменты и администрацию, как случилось. Но тот воспитатель, который упустил моего ребенка, как работала, так и работает, — сказала Ксения.
Корреспондент НГС позвонил в детский сад с просьбой прокомментировать ситуацию, однако журналисту не ответили на звонок. Издание направило запрос в департамент образования мэрии Новосибирска.
В середине октября в поселке Краснообск Новосибирской области воспитателя детского сада уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Работник учреждения накричал на маленькую девочку после того, как ребенок заплакал из-за потери игрушки.