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«Вся жизнь пронеслась перед глазами»: двухлетний малыш сбежал из детсада в Новосибирске

По словам мамы, ребенка нашли в частном секторе

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Ребенок пропал перед дневной прогулкой

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В Новосибирске двухлетний ребенок сбежал из детского сада. Как сообщила изданию НГС мать ребенка Ксения, ее сын пропал перед тем, как детей готовили к выходу из учреждения на прогулку. Инцидент произошел утром 28 октября в детском саду № 510 комбинированного вида «Калинка».

— Его одели, пока одевали всех остальных детей, он вышел из детского сада и ушел. Обнаружили, что его нет, спустя минут 15, когда они вышли на улицу и посчитали, что одного ребенка не хватает. Поняли, что не хватает моего, после чего начали искать, — рассказала Ксения.

По словам сибирячки, сотрудники детского сада сообщили ей о пропаже малыша после того, как сами обошли вокруг дошкольного учреждения и не смогли найти ребенка. Узнав о происшествии, Ксения побежала в детский сад на поиски сына.

— Вся жизнь пронеслась перед моими глазами — то, что я испытала, не передать словами. По пути я увидела, что моего сына уже нашли в частном секторе ближе к дому и тащат его. Он перебирал ножками и не всегда успевал шагать. Увидев меня, они остановились и стали его успокаивать, — сообщила сибирячка.

В разговоре с корреспондентом НГС Ксения не смогла ответить, кто нашел ее сына. После происшествия выяснилось, что в момент пропажи ребенка в учреждении не работали камеры видеонаблюдения. Об этом Ксении сказала заведующая учреждения. В полицию по факту произошедшего мама ребенка не обращалась. После инцидента, по словам женщины, сотрудники детского сада сообщили о случившемся в профильные департаменты.

— Вроде бы они якобы написали в департаменты и администрацию, как случилось. Но тот воспитатель, который упустил моего ребенка, как работала, так и работает, — сказала Ксения.

Корреспондент НГС позвонил в детский сад с просьбой прокомментировать ситуацию, однако журналисту не ответили на звонок. Издание направило запрос в департамент образования мэрии Новосибирска.

В середине октября в поселке Краснообск Новосибирской области воспитателя детского сада уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Работник учреждения накричал на маленькую девочку после того, как ребенок заплакал из-за потери игрушки.

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