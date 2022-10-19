20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 61.50
eur 60.44
Тема дняРезкое похолодание и ветер до 20 м/с
Все новости
Все новости

«Сейчас в ящик засуну»: под Новосибирском воспитателя детсада уволили из-за грубого обращения с ребенком

Очевидцы сняли на видео инцидент

10 182
ds

Воспитателя детского сада в Новосибирской области уволили после грубого обращения с ребенком

Поделиться

В поселке Краснообск Новосибирской области воспитателя детского сада «Теремок» уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Информацию об увольнении работника детсада журналисту НГС подтвердили в Управлении образования Новосибирского района, инцидент попал на видео в социальных сетях.

Как сообщается в записи сообщества, ребенок заплакал из-за потери игрушки и попросил воспитателя найти пропажу. Вместо помощи работник накричала на девочку.

— Девочка упала на колени, а ее за куртку и за плечи положили на лавочку, сказав: «Либо спи, либо иди играй». Она пошла и стала плакать дальше, на что ей сказали: «Сейчас в ящик засуну», — указано в сообщении.

Часть конфликта попала на видео — оно появилось в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске из детского сада родители не забрали ребенка. Подробности о происшествии — в материале НГС.

ВоспитателиДетсадУвольнение
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ23
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2