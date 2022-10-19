«Сейчас в ящик засуну»: под Новосибирском воспитателя детсада уволили из-за грубого обращения с ребенком
Очевидцы сняли на видео инцидент
В поселке Краснообск Новосибирской области воспитателя детского сада «Теремок» уволили с работы из-за грубого обращения с ребенком. Информацию об увольнении работника детсада журналисту НГС подтвердили в Управлении образования Новосибирского района, инцидент попал на видео в социальных сетях.
Как сообщается в записи сообщества, ребенок заплакал из-за потери игрушки и попросил воспитателя найти пропажу. Вместо помощи работник накричала на девочку.
— Девочка упала на колени, а ее за куртку и за плечи положили на лавочку, сказав: «Либо спи, либо иди играй». Она пошла и стала плакать дальше, на что ей сказали: «Сейчас в ящик засуну», — указано в сообщении.
Часть конфликта попала на видео — оно появилось в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске из детского сада родители не забрали ребенка. Подробности о происшествии — в материале НГС.