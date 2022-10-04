Из детского сада в Новосибирске родители не забрали
ребенка — полиция проводит проверку
Ребенка поместили в специализированное учреждение
3 октября из детского сада в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел вчера в микрорайоне Расточка. Родители не забрали ребенка из детского сада, на связь с воспитателем не выходили.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что несовершеннолетнего ребенка поместили в специализированное учреждение.
— Сотрудниками полиции данная информация зарегистрирована в отделе полиции
В настоящее время полицейские проводят проверку, в отношении матери составили протокол по
Недавно мы писали о том, что