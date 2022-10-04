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Из детского сада в Новосибирске родители не забрали ребенка — полиция проводит проверку

Ребенка поместили в специализированное учреждение

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На мать ребенка составили протокол

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3 октября из детского сада в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел вчера в микрорайоне Расточка. Родители не забрали ребенка из детского сада, на связь с воспитателем не выходили.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что несовершеннолетнего ребенка поместили в специализированное учреждение.

— Сотрудниками полиции данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 «Кировский» управления МВД России по городу Новосибирску, компетентные органы уведомлены. Несовершеннолетний помещен в специализированное учреждение, — отметили в пресс-службе.

В настоящее время полицейские проводят проверку, в отношении матери составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Недавно мы писали о том, что 12-летняя девочка скончалась в больнице с диагнозом «ОРВИ». Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

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