Из детского сада в Новосибирске родители не забрали ребенка — полиция проводит проверку

3 октября из детского сада в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.



Как рассказал читатель НГС, инцидент произошел вчера в микрорайоне Расточка. Родители не забрали ребенка из детского сада, на связь с воспитателем не выходили.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что несовершеннолетнего ребенка поместили в специализированное учреждение.