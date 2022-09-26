12-летняя девочка с ОРВИ скончалась в купинской больнице — следователи завели дело
Ребенок провел в больнице 11 дней
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после смерти
Как рассказали в Следственном комитете по региону,
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
— Следователем допрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая медицинская документация, — сообщили в СК.
Для установления причины смерти также назначили экспертизу в «московском экспертном учреждении».
В январе исполнилось два года со дня смерти в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой. Девочку госпитализировали в городскую детскую больницу