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12-летняя девочка с ОРВИ скончалась в купинской больнице — следователи завели дело

Ребенок провел в больнице 11 дней

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Экспертизу по делу провели в Москве

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летней девочки в Купино.

Как рассказали в Следственном комитете по региону, 20 апреля в Центральную районную больницу Купино поступила 12-летняя девочка с диагнозом «ОРВИ». 2 мая она скончалась в реанимации.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

— Следователем допрошены родственники погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая медицинская документация, — сообщили в СК.

Для установления причины смерти также назначили экспертизу в «московском экспертном учреждении».

В январе исполнилось два года со дня смерти в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой. Девочку госпитализировали в городскую детскую больницу № 1 с жалобой на сильные боли в животе. Через день родителям сообщили, что ребенок умер.

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