Привела дочь и обещала забрать: стало известно, почему мать оставила ребенка в детском саду и не вернулась

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко рассказала, почему родители 3 октября не забрали дочку из детского сада в Кировском районе Новосибирска в микрорайоне Расточка.

Сотрудники полиции выяснили, что мать в состоянии алкогольного опьянения привела ребенка в детский сад и обещала забрать в 16:00, но не пришла, сообщила пресс-служба Надежды Болтенко.