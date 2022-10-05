Привела дочь и обещала забрать: стало известно, почему мать оставила ребенка в детском саду и не вернулась
Девочку поместили в специализированное учреждение
Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко рассказала, почему родители
Сотрудники полиции выяснили, что мать в состоянии алкогольного опьянения привела ребенка в детский сад и обещала забрать в 16:00, но не пришла, сообщила пресс-служба Надежды Болтенко.
— Сотрудники полиции посетили адрес проживания малолетней и установили, что мать ребенка находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, — рассказала уполномоченный по правам ребенка.
После случившегося девочку поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации. Надежда Болтенко направила обращение в надзорные органы о проведении проверки сотрудников детского сада по несвоевременному информированию о неблагополучии в семье и принятии мер по защите ребенка.
На момент публикации дозвониться до заведующего детского сада журналисту не удалось.
В настоящее время дело находится на контроле уполномоченного по правам ребенка, в отношении матери составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Прежде пресс-служба Уполномоченного рассказывала о том, что в Калининском районе погибла 14-летняя девочка.