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Тема дняГибель 14-летней девочки
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Привела дочь и обещала забрать: стало известно, почему мать оставила ребенка в детском саду и не вернулась

Девочку поместили в специализированное учреждение

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Мать пообещала забрать дочку в 16:00, но не пришла

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Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко рассказала, почему родители 3 октября не забрали дочку из детского сада в Кировском районе Новосибирска в микрорайоне Расточка.

Сотрудники полиции выяснили, что мать в состоянии алкогольного опьянения привела ребенка в детский сад и обещала забрать в 16:00, но не пришла, сообщила пресс-служба Надежды Болтенко.

— Сотрудники полиции посетили адрес проживания малолетней и установили, что мать ребенка находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

После случившегося девочку поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации. Надежда Болтенко направила обращение в надзорные органы о проведении проверки сотрудников детского сада по несвоевременному информированию о неблагополучии в семье и принятии мер по защите ребенка.

На момент публикации дозвониться до заведующего детского сада журналисту не удалось.

В настоящее время дело находится на контроле уполномоченного по правам ребенка, в отношении матери составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Прежде пресс-служба Уполномоченного рассказывала о том, что в Калининском районе погибла 14-летняя девочка.

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