14-летняя девочка погибла в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска погибла 14-летняя девочка. После инцидента уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко направила запросы в отдел полиции № 4 «Калининский» и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Как сообщила Надежда Болтенко, семья на различных видах профилактического учета в органах профилактики безнадзорности не состояла. В школе поведение подростка характеризовали, как удовлетворительное, а несовершеннолетние друзья отметили, что девочка в «группах смерти» не состояла.