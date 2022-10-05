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Тема дняПотасовка на рейсе из Новосибирска
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14-летняя девочка погибла в Калининском районе

Семья подростка не стояла на учете в органах профилактики безнадзорности

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Директорам образовательных организаций посоветовали усилить профилактическую работу с детьми

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В Калининском районе Новосибирска погибла 14-летняя девочка. После инцидента уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко направила запросы в отдел полиции № 4 «Калининский» и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как сообщила Надежда Болтенко, семья на различных видах профилактического учета в органах профилактики безнадзорности не состояла. В школе поведение подростка характеризовали, как удовлетворительное, а несовершеннолетние друзья отметили, что девочка в «группах смерти» не состояла.

— Законный представитель контролировала учебный процесс дочери, поддерживала связь со школой, — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

После случившегося директорам образовательных организаций рекомендовали усилить профилактическую работу с детьми, направленную на профилактику потребления психоактивных веществ с привлечением районных подростковых психиатров-наркологов. На данный момент устанавливаются причины, которые привели к трагедии.

3 октября из детского сада в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка, на мать составили протокол.

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