14-летняя девочка погибла в Калининском районе
Семья подростка не стояла на учете в органах профилактики безнадзорности
В Калининском районе Новосибирска погибла
Как сообщила Надежда Болтенко, семья на различных видах профилактического учета в органах профилактики безнадзорности не состояла. В школе поведение подростка характеризовали, как удовлетворительное, а несовершеннолетние друзья отметили, что девочка в «группах смерти» не состояла.
— Законный представитель контролировала учебный процесс дочери, поддерживала связь со школой, — рассказала уполномоченный по правам ребенка.
После случившегося директорам образовательных организаций рекомендовали усилить профилактическую работу с детьми, направленную на профилактику потребления психоактивных веществ с привлечением районных подростковых психиатров-наркологов. На данный момент устанавливаются причины, которые привели к трагедии.
3 октября из детского сада в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка, на мать составили протокол.