«Жаловался учителям на боль»: Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника с эпилепсией в Новосибирске
Мальчик, по словам матери, сейчас находится в больнице
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки инцидента в новосибирской школе — в учреждении во время драки пострадал
В итоге школьника увезла в больницу его мама. Сейчас он, по словам женщины, находится под наблюдением врачей.
— Сообщается, что, несмотря на то, что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь, — отметили в Следственном комитете России.
Информацию о бездействии сотрудников школы и будут проверять следователи.
Ранее НГС сообщал, что в селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.