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«Жаловался учителям на боль»: Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника с эпилепсией в Новосибирске

Мальчик, по словам матери, сейчас находится в больнице

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Следователи оценят действия персонала школы

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки инцидента в новосибирской школе — в учреждении во время драки пострадал 12-летний мальчик Иван с диагнозом «эпилепсия». Как утверждает мама ребенка Вера, драку начал одноклассник ее сына.

В итоге школьника увезла в больницу его мама. Сейчас он, по словам женщины, находится под наблюдением врачей.

— Сообщается, что, несмотря на то, что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь, — отметили в Следственном комитете России.

Информацию о бездействии сотрудников школы и будут проверять следователи.

Ранее НГС сообщал, что в селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.

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