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«Ребята смотрели и снимали на телефоны»: восьмиклассник попал в больницу после драки возле школы под Новосибирском

Отец называет произошедшее избиением и ищет свидетелей

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Мальчики начали ссориться еще внутри здания школы

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В селе Новолуговое Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей. Информацию об этом разместил отец ребенка в паблике «Новолуговое Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

В паблике отец ребенка заявил, что ищет свидетелей случившегося избиения, а также, что ребенок находится в больнице с множественными травмами. На момент публикации НГС не удалось поговорить с отцом мальчика, так как он ехал в больницу к сыну.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, инцидент произошел 27 октября после окончания рабочего дня в школе. Два мальчика из 8 класса повздорили внутри здания, после чего вышли во двор и продолжили разговор.

— Рядом оказался старший друг одного из конфликтующих мальчиков, он выпускник, по словам участников случившегося, он в драку не вступал, но подначивал морально. После чего произошла драка, — сообщили в пресс-службе администрации района.

По информации администрации, после конфликта пострадавший мальчик пришел домой, ночью ему стало плохо, родители вызвали скорую.

— Сообщили об инциденте директору школу, который сразу среагировал, установил тех, кто там был, кто был вокруг. Ребята стояли, смотрели и снимали на телефон, поэтому получилось раздобыть видео, его передали в правоохранительные органы. Кроме того, администрация школы потребовала объяснения у ЧОП, почему они не вмешались, — отметили в администрации.

Пресс-секретарь администрации Новосибирского района сообщили, что ситуация расследуется. В приемной директора школы села Новолуговое журналиста НГС попросили набрать позже, так как на данный момент в школе проводится совет профилактики.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС рассказывал, как 24 октября в Кировском районе Новосибирска 15-летние подростки избили 13-летнего школьника около дома.

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