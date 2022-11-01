«Ребята смотрели и снимали на телефоны»: восьмиклассник попал в больницу после драки возле школы под Новосибирском
Отец называет произошедшее избиением и ищет свидетелей
В селе Новолуговое Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей. Информацию об этом разместил отец ребенка в паблике «Новолуговое Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
В паблике отец ребенка заявил, что ищет свидетелей случившегося избиения, а также, что ребенок находится в больнице с множественными травмами. На момент публикации НГС не удалось поговорить с отцом мальчика, так как он ехал в больницу к сыну.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе администрации Новосибирского района, инцидент произошел 27 октября после окончания рабочего дня в школе. Два мальчика из 8 класса повздорили внутри здания, после чего вышли во двор и продолжили разговор.
— Рядом оказался старший друг одного из конфликтующих мальчиков, он выпускник, по словам участников случившегося, он в драку не вступал, но подначивал морально. После чего произошла драка, — сообщили в пресс-службе администрации района.
По информации администрации, после конфликта пострадавший мальчик пришел домой, ночью ему стало плохо, родители вызвали скорую.
— Сообщили об инциденте директору школу, который сразу среагировал, установил тех, кто там был, кто был вокруг. Ребята стояли, смотрели и снимали на телефон, поэтому получилось раздобыть видео, его передали в правоохранительные органы. Кроме того, администрация школы потребовала объяснения у ЧОП, почему они не вмешались, — отметили в администрации.
Пресс-секретарь администрации Новосибирского района сообщили, что ситуация расследуется. В приемной директора школы села Новолуговое журналиста НГС попросили набрать позже, так как на данный момент в школе проводится совет профилактики.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее НГС рассказывал, как 24 октября в Кировском районе Новосибирска 15-летние подростки избили 13-летнего школьника около дома.