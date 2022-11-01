«Ребята смотрели и снимали на телефоны»: восьмиклассник попал в больницу после драки возле школы под Новосибирском

В селе Новолуговое Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей. Информацию об этом разместил отец ребенка в паблике «Новолуговое Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».



В паблике отец ребенка заявил, что ищет свидетелей случившегося избиения, а также, что ребенок находится в больнице с множественными травмами. На момент публикации НГС не удалось поговорить с отцом мальчика, так как он ехал в больницу к сыну.