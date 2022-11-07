Избиение ребенка с эпилепсией в школе: СК начал проверку, мальчик госпитализирован

Новосибирский СКР начал проверку школы № 218 после публикации НГС об избитом 12-летнем Иване с эпилепсией. Как рассказали в пресс-службе СК, следователи проверят информацию о том, что учительница и руководство школы не вызвали скорую помощь и медиков сразу после драки.

— Несмотря на то что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

