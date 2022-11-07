Избиение ребенка с эпилепсией в школе: СК начал проверку, мальчик госпитализирован
Следователи выясняют, действительно ли школа не вызвала скорую сразу после драки
Новосибирский СКР начал проверку школы
— Несмотря на то что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщила мама мальчика, 12-летнего Ивана госпитализировали с подозрением на травму головы. Сейчас он находится в больнице.
В селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.