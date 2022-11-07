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Тема дняПроверка после избиения мальчика с эпилепсией
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Избиение ребенка с эпилепсией в школе: СК начал проверку, мальчик госпитализирован

Следователи выясняют, действительно ли школа не вызвала скорую сразу после драки

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Инцидент произошел утром 7 ноября

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Новосибирский СКР начал проверку школы № 218 после публикации НГС об избитом 12-летнем Иване с эпилепсией. Как рассказали в пресс-службе СК, следователи проверят информацию о том, что учительница и руководство школы не вызвали скорую помощь и медиков сразу после драки.

— Несмотря на то что ребенок пожаловался сотрудникам образовательного учреждения на боль, педагог не отвела его к медицинскому работнику и не вызвала скорую медицинскую помощь. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщила мама мальчика, 12-летнего Ивана госпитализировали с подозрением на травму головы. Сейчас он находится в больнице.

В селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.

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ДетиИзбиение в школеХалатностьШкола
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