«Он был на домашнем обучении»: ребенка с эпилепсией избили в школе на Родниках в первый учебный день
Мальчика с ссадинами увезли на скорой в больницу
В новосибирской школе
— Иван вышел в первый день с каникул. Он был на домашнем обучении первую четверть в связи с тяжелым заболеванием. У него эпилепсия. Сегодня вышел, и одноклассник решил его так «поприветствовать» в классе, — поделилась мама Вера с корреспондентом НГС.
Рано утром маме ребенка позвонила учительница и попросила забрать Ивана.
— Учительница сказала, что он подрался. Но он не мог подраться. Тогда учительница добавила, что его избили. Я подъехала, на первом этаже сидит ребенок с учительницей и психологом. Я спросила, осмотрели ли моего ребенка. Мне сказали, что да. Он мне говорит, что нет. Я прошу, чтобы вызвали скорую. Я пошла в медкабинет, спрашиваю, осмотрели ли ребенка. Мне сказали, что нет. Это прошел час примерно с инцидента, — вспоминает Вера.
Как добавляет мама ребенка, у мальчика ссадины на грудной клетке спереди и сзади, также повреждены ухо и шея. Официального документа с осмотра нет, так как ребенок только направился на скорой в больницу.
— Нас из-за диагноза сразу повезли на скорой в больницу. В связи с тем, что тяжелая эпилепсия, он всё лето в больнице лежал. Школа отвратительно отреагировала, — поделилась мама ребенка.
С редакцией НГС связалась мама ребенка, который, по словам Веры, является зачинщиком драки. Мама второго ребенка отказалась называть имя и фамилию, но сообщила, что еще неизвестно, кто начал драку.
— Знаете как, сейчас вот нас вызовут в школу, завтра или послезавтра. С мамой я толком не поговорила. Со мной на контакт она не идет, хотя мы неконфликтные люди. Мы просто не то чтобы замяли дело, я просто хотела поговорить с двумя детьми. Но у нас не получилось. Я ей звоню — она трубку скидывает. Пишу СМС — она не отвечает. Я сейчас свою правду говорить вам не буду. Мы еще не разобрались, кто прав, кто виноват, — рассказала мама второго ребенка. Комментировать саму драку женщина отказалась.
В школе
В селе Новолуговом Новосибирской области после драки возле школы одному из восьмиклассников потребовалась помощь врачей.