«Он был на домашнем обучении»: ребенка с эпилепсией избили в школе на Родниках в первый учебный день

В новосибирской школе № 218 утром 7 ноября пострадал в драке 12-летний мальчик Иван с диагнозом «эпилепсия». Как утверждает мама ребенка Вера, инцидент произошел рано утром. Драку, по словам мамы Ивана, начал одноклассник ее сына.



— Иван вышел в первый день с каникул. Он был на домашнем обучении первую четверть в связи с тяжелым заболеванием. У него эпилепсия. Сегодня вышел, и одноклассник решил его так «поприветствовать» в классе, — поделилась мама Вера с корреспондентом НГС.