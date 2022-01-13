Глава СК поручил провести проверку по сообщению о минировании новосибирской школы

В Новосибирске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина организована доследственная проверка по факту массовой эвакуации учащихся школы в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
Школу
— Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказано в официальном сообщении.
Инцидент произошел сегодня днем, 13 января.
— Школа была эвакуирована по плану. Детей всех вывели. Собака по школе прошлась. Сейчас всё нормально, — рассказали НГС в школе
Сегодня, 13 января, массовые эвакуации также прошли в школах Нижнего Новгорода. В Красноярске эвакуировали более 100 школ.