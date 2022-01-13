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Глава СК поручил провести проверку по сообщению о минировании новосибирской школы

Школу эвакуировали сегодня днем, 13 января

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Инцидент произошел сегодня днем, <nobr class="_">13 января</nobr>

Инцидент произошел сегодня днем, 13 января

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В Новосибирске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина организована доследственная проверка по факту массовой эвакуации учащихся школы в Центральном районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

Школу № 4 на улице Достоевского, 27 эвакуировали сегодня, 13 января, из-за ложного сообщения о минировании.

— Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказано в официальном сообщении.

Инцидент произошел сегодня днем, 13 января.

— Школа была эвакуирована по плану. Детей всех вывели. Собака по школе прошлась. Сейчас всё нормально, — рассказали НГС в школе № 4.

Сегодня, 13 января, массовые эвакуации также прошли в школах Нижнего Новгорода. В Красноярске эвакуировали более 100 школ.

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проверкаэвакуация школы
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