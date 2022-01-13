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Эвакуация прошла в школе в центре Новосибирска — сообщения о минированиях приходят в разных городах России

Школу № 4 исследовала собака с кинологом

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В школу уже вернулись сотрудники

В школу уже вернулись сотрудники

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В Новосибирске эвакуировали школу № 4 по адресу Достоевского, 27. Детей, персонал и посетителей вывели на улицу. В школе информацию подтвердили.

Как сообщили в группе АСТ-54, в учебную организацию поступило сообщение о минировании.

Сотрудники школы уже вернулись в здание.

— Школа была эвакуирована по плану. Детей всех вывели. Собака по школе прошлась. Сейчас всё нормально, — уточнили в школе № 4. Секретарь также объявила, что они не знают причину эвакуации.

В службу 112 информация об эвакуации не поступала.

Сегодня, 13 января, массовые эвакуации были в школах Нижнего Новгорода. В Красноярске эвакуировали более 100 школ.

12 января около 10 утра Новосибирск вновь накрыла волна сообщений о возможном минировании зданий. По данным источника НГС, на данный момент эвакуированы три отделения налоговой инспекции.

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