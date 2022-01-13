Эвакуация прошла в школе в центре Новосибирска — сообщения о минированиях приходят в разных городах России

В Новосибирске эвакуировали школу
Как сообщили в группе
Сотрудники школы уже вернулись в здание.
— Школа была эвакуирована по плану. Детей всех вывели. Собака по школе прошлась. Сейчас всё нормально, — уточнили в школе
В службу 112 информация об эвакуации не поступала.
Сегодня, 13 января, массовые эвакуации были в школах Нижнего Новгорода. В Красноярске эвакуировали более 100 школ.
12 января около 10 утра Новосибирск вновь накрыла волна сообщений о возможном минировании зданий. По данным источника НГС, на данный момент эвакуированы три отделения налоговой инспекции.