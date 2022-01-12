Новая волна «минирований»: в этот раз эвакуируют налоговые и суды Новосибирска

Новосибирск вновь накрыла волна сообщений о возможном минировании зданий. Они стали поступать сегодня,
По данным источника НГС, на данный момент эвакуированы три отделения налоговой инспекции. Другой источник сообщил, что посетителей вывели и из здания Калининского районного суда, Заельцовского районного суда, Ленинского районного суда, суда в Бердске и Арбитражного суда на Связистов.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. В службу 112 сообщений не поступало.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что выезды не связаны с возгоранием.
Вчера похожая ситуация была около 18 часов. По данным источника НГС в силовых структурах, из здания ФСИН было эвакуировано 150 сотрудников ведомства в связи с сообщением о минировании, поступившим в ГУ МВД по Новосибирской области от коллег из Москвы. Прибывшие на место полицейские с участием служебных собак обследовали здание ГУФСИН. Ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ не было обнаружено.
В Новосибирске последняя волна эвакуаций из торговых центров прошла