Мама вела детей в сад: подробности аварии и фото с места ДТП, где погибла 2-летняя девочка

Появилось фото с места смертельной аварии, которая произошла сегодня рано утром в Искитиме. Снимок предоставили в ГИБДД по Новосибирской области.

На этом фото видно, что у автомобиля повреждена левая сторона: в частности, помято лобовое стекло. Также заметно, что машина после ДТП проехала далеко за переход.

Кроме того, стало известно, куда шла мать, которую сбили с детьми. Переход, где произошло ДТП, ведет к садику. Об этом НГС рассказала заведующая детским садом «Сибирячок» Светлана Александровна.