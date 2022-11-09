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СрочноФото с места ДТП, где погибла 2-летняя девочка
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Мама вела детей в сад: подробности аварии и фото с места ДТП, где погибла 2-летняя девочка

Машина после аварии проехала несколько метров за пешеходный переход

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Водитель сбил маму с двумя детьми на нерегулируемом переходе (на заднем плане)

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Появилось фото с места смертельной аварии, которая произошла сегодня рано утром в Искитиме. Снимок предоставили в ГИБДД по Новосибирской области.

На этом фото видно, что у автомобиля повреждена левая сторона: в частности, помято лобовое стекло. Также заметно, что машина после ДТП проехала далеко за переход.

Кроме того, стало известно, куда шла мать, которую сбили с детьми. Переход, где произошло ДТП, ведет к садику. Об этом НГС рассказала заведующая детским садом «Сибирячок» Светлана Александровна.

— Мама занималась своими детьми, вела их в садик, — рассказала она НГС. — Обе девочки нас посещали, [младший] ребенок был на адаптации, ее водили на 2 часа в день.

По данным полицейских, авария произошла сегодня в 7 часов 40 минут утра. Переходивших дорогу маму с двумя маленькими дочками сбил 70-летний водитель за рулем Honda CR-V. Младшую девочку женщина держала на руках, старшая шла рядом.

От удара 2-летний ребенок погиб, маму и старшую девочку доставили в больницу. Сейчас в причинах аварии разбираются следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее НГС писал о том, что вчера поздно вечером 80-летний водитель сбил на «зебре» 7-летнего мальчика. К счастью, ребенок остался жив.

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