Александр Бастрыкин взял на контроль дело о незаконном шишковании: один человек погиб, двое получили травмы в НСО

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели рабочего и травмах двух новосибирцев во время шишкования. Инцидент произошел летом 2021 года.
По данным следователей, сторож лесхоза вместе с двумя молодыми людьми отправился на автовышке ЗИЛ-130 шишковать.
— В ходе работ сторож, управляя указанным автомобилем, допустил соприкосновение стрелы автовышки с высоковольтной линией электропередачи. От сильного удара электротоком сторож погиб, а двое юношей получили травмы. Выяснилось, что молодые люди привлекались к работе без трудового договора и иных документов, без прохождения соответствующего инструктажа, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
— Однако заявители недовольны работой районного подразделения, так как, по их мнению, следователи не проводят расследование должным образом: пострадавшие молодые люди до сих пор не признаны потерпевшими, не приняты меры для привлечения к ответственности лиц из числа руководства лесхоза, — добавили следователи.
Александр Бастрыкин взял расследование под контроль и назначил служебную проверку.
В начале марта он также поручил возобновить расследование уголовного дела против охранника магазина «Пятерочка», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году