Александр Бастрыкин взял на контроль дело о незаконном шишковании: один человек погиб, двое получили травмы в НСО

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели рабочего и травмах двух новосибирцев во время шишкования. Инцидент произошел летом 2021 года.



По данным следователей, сторож лесхоза вместе с двумя молодыми людьми отправился на автовышке ЗИЛ-130 шишковать.

— В ходе работ сторож, управляя указанным автомобилем, допустил соприкосновение стрелы автовышки с высоковольтной линией электропередачи. От сильного удара электротоком сторож погиб, а двое юношей получили травмы. Выяснилось, что молодые люди привлекались к работе без трудового договора и иных документов, без прохождения соответствующего инструктажа, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.