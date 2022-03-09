Александр Бастрыкин поручил возобновить закрытое уголовное дело против охранника, напавшего на подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела против охранника магазина «Пятерочка», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского.
По словам матери пострадавшего, в день нападения 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело сразу взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Следователи в итоге закрыли уголовное дело против охранника. Но сегодня Александр Бастрыкин принял другое решение.
— Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить об основаниях принятого процессуального решения. Также поручил управлению кадров центрального аппарата провести служебную проверку по данному факту, — сообщили в Следственном комитете России. — Кроме того, председатель СК России дал поручение Главному следственному управлению возобновить расследование уголовного дела и представить оперативный доклад.
Уголовное дело будет возобновлено по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).
В холдинге X5 Group на последний запрос корреспондента НГС о судьбе охранника за две недели так и не ответили. В компании, в которой работал охранник, также не ответили на вопросы редакции.
В полиции ранее также было закрыто административное дело против охранника за побои.