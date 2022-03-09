Александр Бастрыкин поручил возобновить закрытое уголовное дело против охранника, напавшего на подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела против охранника магазина «Пятерочка», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского.



По словам матери пострадавшего, в день нападения 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело сразу взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

