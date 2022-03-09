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Александр Бастрыкин поручил возобновить закрытое уголовное дело против охранника, напавшего на подростка

Также будет начата служебная проверка

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Инцидент в магазине осенью вызвал большой резонанс, но охранник не получил никакого наказания

Инцидент в магазине осенью вызвал большой резонанс, но охранник не получил никакого наказания

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела против охранника магазина «Пятерочка», напавшего на подростка. Инцидент произошел в прошлом году 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского.

По словам матери пострадавшего, в день нападения 13-летний Кирилл выбирал лимонад в «Пятерочке» на проспекте Дзержинского. Охранник ходил за ним, а затем схватил и ударил между лопаток. Как она утверждает, у мальчика в этом месте ранее был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе — в итоге этот удар ухудшил его здоровье. В холдинге X5 Group тогда сообщали, что мальчик сам спровоцировал охранника, 40 минут бегая по залам и прячась от него. Сотрудника отстранили от работы до окончания расследования. Дело сразу взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Следователи в итоге закрыли уголовное дело против охранника. Но сегодня Александр Бастрыкин принял другое решение.

— Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить об основаниях принятого процессуального решения. Также поручил управлению кадров центрального аппарата провести служебную проверку по данному факту, — сообщили в Следственном комитете России. — Кроме того, председатель СК России дал поручение Главному следственному управлению возобновить расследование уголовного дела и представить оперативный доклад.

Уголовное дело будет возобновлено по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

В холдинге X5 Group на последний запрос корреспондента НГС о судьбе охранника за две недели так и не ответили. В компании, в которой работал охранник, также не ответили на вопросы редакции.

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