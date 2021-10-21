Бастрыкин взял на контроль проверку избиения 13-летнего мальчика в новосибирской «Пятерочке»

— Предварительно установлено, что 19 октября в магазине в Дзержинском районе города Новосибирска охранник подошел к малолетнему, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина нанес мальчику удар рукой в область спины. В настоящее время ребенок проходит медицинское обследование. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК, — рассказали в Следственном комитете России.



В холдинге X5 Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка», сначала заявили, что избитый охранником 13-летний мальчик спровоцировал мужчину, но потом прислали сообщение с извинениями:



— Мы тщательно проверили информацию из Новосибирска. В ходе просмотра камер видеонаблюдения установлено, что сотрудник частного охранного предприятия, оказывающего услуги охраны магазина, превысил свои полномочия и совершил недопустимые действия в отношении несовершеннолетнего посетителя. Любые факты агрессии и физического воздействия трактуются компанией как категорически неприемлемые. Представитель ЧОП отстранен от работы во всех магазинах торговой сети. В адрес ЧОП направлена претензия и требование безукоризненного соблюдения стандартов обслуживания и правил поведения с посетителями. Мы проверяем информацию о том, что в результате конфликта с охранником подросток получил травму. Нам искренне жаль, что произошла такая вопиющая ситуация в нашем магазине, и приносим свои извинения пострадавшему и всей его семье, компания готова оказать необходимую помощь.