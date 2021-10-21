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Прокуратура заинтересовалась избиением 13-летнего мальчика в «Пятерочке», который не мог найти лимонад

13-летний мальчик находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника

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Прокуратура проверит законность действий охранника

Прокуратура проверит законность действий охранника

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Прокуратура проверит законность действий охранника «Пятерочки», который избил мальчика

Прокуратура Новосибирска проверит действия охранника «Пятерочки», который избил мальчика. Инцидент произошел 19 октября. 13-летний мальчик, как утверждает мама, сейчас находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка и исполнение сотрудником охраны законодательства о частной охранной деятельности.

— Предварительно установлено, что 19 октября в торговом зале магазина «Пятерочка» по проспекту Дзержинского, 1/3 в Новосибирске между несовершеннолетним и работавшим в магазине охранником произошел конфликт. В результате мужчина нанес 13-летнему ребенку телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура взяла на контроль результаты проверки Следственного комитета.

Владельцы «Пятерочки» прокомментировали инцидент с избиением ребенка в магазине. В холдинге X5 Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка», заявили, что избитый охранником 13-летний мальчик спровоцировал мужчину.

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проверкапрокуратура«Пятерочка»
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