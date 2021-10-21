Прокуратура заинтересовалась избиением 13-летнего мальчика в «Пятерочке», который не мог найти лимонад

Прокуратура проверит законность действий охранника «Пятерочки», который избил мальчика
Прокуратура Новосибирска проверит действия охранника «Пятерочки», который избил мальчика. Инцидент произошел
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка и исполнение сотрудником охраны законодательства о частной охранной деятельности.
— Предварительно установлено, что 19 октября в торговом зале магазина «Пятерочка» по проспекту Дзержинского, 1/3 в Новосибирске между несовершеннолетним и работавшим в магазине охранником произошел конфликт. В результате мужчина нанес
При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Также прокуратура взяла на контроль результаты проверки Следственного комитета.
Владельцы «Пятерочки» прокомментировали инцидент с избиением ребенка в магазине. В холдинге X5 Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка», заявили, что избитый охранником