В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего мальчика, который не мог найти лимонад

Кирилл развернулся, и, по словам женщины, охранник его догнал и начал орать матами.

— Хватал за одежду, за грудки. Ребенок начал сопротивляться, кричать. Охранник пытался заломить руки за спину и вывести из магазина, ребенок вырвался, и тот его ударил между лопаток по спине. У Кирилла компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. У него после удара резкая боль в голову пошла и слабость в руках. Он прибежал домой весь в слезах. Мы доехали до магазина, вызвали скорую и полицию. Увезли в больницу, где он сейчас и находится, — добавила женщина.

В полиции ей выдали направление на судмедэкспертизу (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). Врачи, по словам женщины, пока ей на руки никаких документов о травме не выдали.



— Я подошла к этому охраннику вечером и сказала: «Вы понимаете, что у меня ребенок сейчас лежит в больнице?» — рассказала Татьяна, добавив, что мужчина так и не ответил ей на вопрос.

Управляющая магазином Мария Аблякимова сказала, что в курсе ситуации, но рассказать подробности не может.