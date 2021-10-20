В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего мальчика, который не мог найти лимонад

В Новосибирске охранник «Пятерочки» избил 13-летнего мальчика. Инцидент произошел 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского около 13:00.
— Я Кирилла отправила в магазин. Ему 13 лет. Именно в «Пятерочку» отправила, так как у них раньше продавалась линейка лимонадов завода «Ирбис». Он детям очень нравится. Кирилл пришел в магазин, походил по рядам, посмотрел, вышел. Пошел в «Ярче» — там сказали, что он больше не продается. Вернулся в «Пятерочку», спросил у продавцов, они ему показали, где лимонады стоят, и сказали, чтобы сам искал. Охранник за ним по пятам ходил и сказал: «Что ты от меня прячешься?» Сын ему ответил, что не прячется, а ищет лимонад, — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего Татьяна.
Кирилл развернулся, и, по словам женщины, охранник его догнал и начал орать матами.
— Хватал за одежду, за грудки. Ребенок начал сопротивляться, кричать. Охранник пытался заломить руки за спину и вывести из магазина, ребенок вырвался, и тот его ударил между лопаток по спине. У Кирилла компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. У него после удара резкая боль в голову пошла и слабость в руках. Он прибежал домой весь в слезах. Мы доехали до магазина, вызвали скорую и полицию. Увезли в больницу, где он сейчас и находится, — добавила женщина.
В полиции ей выдали направление на судмедэкспертизу (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). Врачи, по словам женщины, пока ей на руки никаких документов о травме не выдали.
— Я подошла к этому охраннику вечером и сказала: «Вы понимаете, что у меня ребенок сейчас лежит в больнице?» — рассказала Татьяна, добавив, что мужчина так и не ответил ей на вопрос.
Управляющая магазином Мария Аблякимова сказала, что в курсе ситуации, но рассказать подробности не может.
— Идут разбирательства, и на данном этапе я ничего комментировать не буду. Охранник отстранен от работы на период разбирательства, — ответила корреспонденту НГС Мария Аблякимова.
Компания, в которой работает охранник, юридически зарегистрирована в Тольятти. ООО ЧОО «ЦСМ "Гром"», по данным «Контур.Фокуса», малое предприятие с численностью в 57 человек. Выручка за 2020 год составила 130,1 миллиона рублей, а прибыль — 624 тысячи. Компания также участвует в госзакупках, но в Самарской области.
Корреспондент НГС позвонила по имеющимся телефонам фирмы, но трубку никто не взял. На звонок на мобильный номер ответил мужчина, который переспросил, кто ему звонит, сказал, что разговаривать не будет, и бросил трубку.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве обещали прокомментировать ситуацию позже.
На прошлой неделе житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятерочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе и оказался в итоге в травмпункте. В очереди разгорелся конфликт, закончившийся дракой.