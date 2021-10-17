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Новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятёрочке» — он заступился за старушку

Конфликт вспыхнул в очереди на кассу

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Юрий пришел в магазин за продуктами

Юрий пришел в магазин за продуктами

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Вечером в среду, 13 октября, житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятёрочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе. Он живет рядом, поэтому часто покупает в этом магазине продукты.

— Было около 17:30. На кассе скопилось человек шесть. За мной стоял мужчина — он громко возмущался, что образовалась очередь, отдельные претензии он высказывал в адрес бабушки лет 90. Я несколько раз предлагал его пропустить, но он только шумел в ответ. После моего очередного предложения его пропустить, раз на третий, мне в лицо последовала очередь ударов. Я получил рассечение брови и множественные гематомы. Пока с меня стекала кровь, он убежал. Я вызвал скорую, а вот полицию не дождался — меня увезли в травмпункт. Заявление в полицию написал позже онлайн.

По словам Юрия, оказалось, что конфликт был лишь прикрытием для подельников хулигана — в магазин с ним прошли двое человек.

— Их было трое. Охранник потом мне сказал, что это воровайки. Им нужен был скандал на кассе, и они его устроили.

Сейчас Юрий находится на больничном и очень надеется, что хулиганов найдут. По его словам, поводом для обращения в редакцию стал конфликт, который произошел накануне. Вчера на площади Калинина сотрудника НГС избил участник дорожной аварии. Антон Дигаев получил сотрясение мозга и множественные гематомы. Мы публиковали видео нападения.

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избиение в магазине«Пятёрочка»
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