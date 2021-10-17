Новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятёрочке» — он заступился за старушку

Вечером в среду, 13 октября, житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятёрочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе. Он живет рядом, поэтому часто покупает в этом магазине продукты.

— Было около 17:30. На кассе скопилось человек шесть. За мной стоял мужчина — он громко возмущался, что образовалась очередь, отдельные претензии он высказывал в адрес бабушки лет 90 . Я несколько раз предлагал его пропустить, но он только шумел в ответ. После моего очередного предложения его пропустить, раз на третий, мне в лицо последовала очередь ударов. Я получил рассечение брови и множественные гематомы. Пока с меня стекала кровь, он убежал. Я вызвал скорую, а вот полицию не дождался — меня увезли в травмпункт. Заявление в полицию написал позже онлайн.