Новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятёрочке» — он заступился за старушку

Вечером в среду, 13 октября, житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятёрочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе. Он живет рядом, поэтому часто покупает в этом магазине продукты.
— Было около 17:30. На кассе скопилось человек шесть. За мной стоял мужчина — он громко возмущался, что образовалась очередь, отдельные претензии он высказывал в адрес бабушки
По словам Юрия, оказалось, что конфликт был лишь прикрытием для подельников хулигана — в магазин с ним прошли двое человек.
— Их было трое. Охранник потом мне сказал, что это воровайки. Им нужен был скандал на кассе, и они его устроили.
Сейчас Юрий находится на больничном и очень надеется, что хулиганов найдут. По его словам, поводом для обращения в редакцию стал конфликт, который произошел накануне. Вчера на площади Калинина сотрудника НГС избил участник дорожной аварии. Антон Дигаев получил сотрясение мозга и множественные гематомы. Мы публиковали видео нападения.