«*** ты снимаешь?»: сотрудника НГС избил участник аварии на площади Калинина

Днем в субботу, 16 октября, в Заельцовском районе Новосибирска, рядом с ТРК «Калина центр», произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Тойота». Его очевидцем стал сотрудник НГС, видеооператор Антон Дигаев, который решил снять на видео агрессивное поведение одного из водителей, пытавшегося вывести на конфликт второго участника аварии. За это Антон получил сильный удар в лицо — этот момент попал на видео. Вот что рассказал сам пострадавший.
— Примерно в час дня на площади Калинина напротив ТРК «Калина центр» две машины столкнулись, прижались сильно. Водитель черной машины, «Тойоты-Камри», выскочил, начал агрессировать. Начал бить в стекло белой машины — это «Ауди Q3», по-моему. Причем на месте пассажира, куда он бил, сидела девушка. Кричал: «Выходи, тварь, сейчас я тебя *** (ударю. — Прим. авт.)». В итоге он ударил по зеркалу так, что оно свернулось в другую сторону. Вышел водитель белой машины, его Максим зовут, со своей девушкой. Агрессивный водитель начал на него быковать. В общем, нарывался на драку, — объяснил Антон.
Конфликт попал на видеозапись Антона Дигаева и жены одного из участников ДТП.
По словам Антона Дигаева, водитель «Тойоты» кричал о том, что у него в машине находятся дети, хотя в аварии никто не пострадал. Конфликт привлек внимание некоторых очевидцев, которые попытались успокоить водителя черной машины, но по отношению к ним, сообщил Антон, тот тоже повел себя агрессивно.
— Он посылал всех матом. После этого водитель белого авто начал доставать аварийный знак. Водитель из черной машины нанес ему слабый удар в живот. Когда я это увидел, я понял, что драка практически неминуема. То есть пока он всецело свою злобу не выплеснет, он будет агрессировать. На видео даже видно, как я говорю, мол, мужики, оно того не стоит. Окружающие говорили то же самое. Я не оскорблял ни его, ни его жену. Я снимал, потому что понимал: если сейчас он изобьет Максима, то у того хотя бы будет видеозапись, чтобы он мог потом себя защищать, — рассказал новосибирец.
Ведение записи разозлило водителя черной «Тойоты» пуще прежнего, поэтому он решил напасть на Антона — сначала пинком выбил ему ногу, а затем с размаху ударил кулаком в лицо.
— В итоге избил он меня, потому что Максим был крупный, а я в два раза меньше. Решил, что лучше избить маленького, — предполагает Антон. — Хорошо, что вышла жена Максима и засняла этот момент.
Антон Дигаев уточнил, что после произошедшего вызвал и скорую и полицию, но был вынужден уехать в больницу на машине скорой помощи, а потому заявление об избиении написал уже вечером в Заельцовском отделении полиции
— Увезли меня в городскую больницу с подозрением на сотрясение мозга. Выписали мне направление к врачам. У меня синяк под глазом, на ухе что-то вроде гематомы, гематома на лице. Все признаки сотрясения мозга: тошнота, дезориентация.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что заявление об избиении поступило в отдел.
— Сегодня действительно поступило сообщение от гражданина по факту конфликта в Заельцовском районе. Заявление принято в установленном порядке, зарегистрировано. Проводится проверка.
В начале недели в соцсетях появилось видео, как в Новосибирске автомобиль такси переезжает лежащего на дороге мужчину. Корреспондент НГС поговорила с водителем Вадимом — мужчина рассказал о конфликте и заявил, что не заметил, как переехал человека.