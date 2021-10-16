«*** ты снимаешь?»: сотрудника НГС избил участник аварии на площади Калинина

По словам Антона Дигаева, водитель «Тойоты» кричал о том, что у него в машине находятся дети, хотя в аварии никто не пострадал. Конфликт привлек внимание некоторых очевидцев, которые попытались успокоить водителя черной машины, но по отношению к ним, сообщил Антон, тот тоже повел себя агрессивно.



— Он посылал всех матом. После этого водитель белого авто начал доставать аварийный знак. Водитель из черной машины нанес ему слабый удар в живот. Когда я это увидел, я понял, что драка практически неминуема. То есть пока он всецело свою злобу не выплеснет, он будет агрессировать. На видео даже видно, как я говорю, мол, мужики, оно того не стоит. Окружающие говорили то же самое. Я не оскорблял ни его, ни его жену. Я снимал, потому что понимал: если сейчас он изобьет Максима, то у того хотя бы будет видеозапись, чтобы он мог потом себя защищать, — рассказал новосибирец.

Ведение записи разозлило водителя черной «Тойоты» пуще прежнего, поэтому он решил напасть на Антона — сначала пинком выбил ему ногу, а затем с размаху ударил кулаком в лицо.