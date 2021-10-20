«40 минут бегал по магазину и провоцировал охранника»: владельцы «Пятерочки» — об инциденте с избитым мальчиком

Владельцы «Пятерочки» прокомментировали инцидент с избиением ребенка в магазине
В холдинге X5 Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка», заявили, что избитый охранником
Как прежде рассказывала мать ребенка Татьяна, она отправила сына в магазин за определенным лимонадом. Пока подросток его долго искал, охранник начал возмущаться. Женщина объяснила, что мужчина схватил ее сына, тряс, а затем ударил в спину. Сейчас мальчик находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника.
В холдинге назвали свою версию того, как развивались события.
— По итогам проведения оперативной проверки выявлено, что 19 октября несовершеннолетний подросток на протяжении 40 минут бегал в торговом зале, прятался и провоцировал сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП, оказывающее услуги по охране магазина). Сотрудник сначала делал подростку замечания, а после попытался вывести подростка из магазина, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе X5 Group, которой принадлежат магазины «Пятерочка».
В компании добавили, что охранника отстранили от работы до окончания расследования.
— Дополнительно с руководством ЧОП проведен инструктаж о недопустимости подобных действий, а также направлены рекомендации по проведению надлежащего инструктажа сотрудников на ежедневной основе.
Компания, в которой работает охранник, юридически зарегистрирована в Тольятти. ООО ЧОО «ЦСМ "Гром"», по данным «Контур.Фокуса», — малое предприятие численностью 57 человек. Выручка за 2020 год составила 130,1 миллиона рублей, а прибыль — 624 тысячи. Компания также участвует в госзакупках, но в Самарской области.
Корреспондент НГС позвонила по имеющимся телефонам фирмы, но трубку никто не взял. На звонок на мобильный номер ответил мужчина, который переспросил, кто ему звонит, сказал, что разговаривать не будет, и бросил трубку.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление в полицию поступало. Сейчас проводится проверка.
На прошлой неделе житель Новосибирска Юрий Здроков зашел в магазин «Пятерочка» на улице Авиастроителей, 13 в Дзержинском районе и оказался в итоге в травмпункте. В очереди разгорелся конфликт, закончившийся дракой.