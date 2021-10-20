«40 минут бегал по магазину и провоцировал охранника»: владельцы «Пятерочки» — об инциденте с избитым мальчиком

В холдинге X5 Group, которому принадлежат магазины «Пятерочка», заявили, что избитый охранником 13-летний мальчик спровоцировал мужчину. Инцидент произошел 19 октября в магазине на проспекте Дзержинского около 13:00 .

Как прежде рассказывала мать ребенка Татьяна, она отправила сына в магазин за определенным лимонадом. Пока подросток его долго искал, охранник начал возмущаться. Женщина объяснила, что мужчина схватил ее сына, тряс, а затем ударил в спину. Сейчас мальчик находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника.