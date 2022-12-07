Глава СКР Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки коммунальной аварии в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки коммунальной аварии, которая произошла 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 14 тысяч человек. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что по поручению главы ведомства ранее новосибирские следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. Сейчас, по данным пресс-службы СКР, жители Новосибирска продолжают жаловаться на отсутствие отопления и горячей воды.
— Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о результатах процессуальной проверки и мерах по восстановлению прав граждан, — указано в сообщении. — Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Прорыв теплотрассы произошел на перекрестке улиц Королева и Промышленной поздно вечером, из-за аварии в 25-градусный мороз тепла лишились 94 объекта, в которых проживают 14 тысяч человек. Кроме жилых домов, отопление отключили в детских садах и медицинских учреждениях.
Причины прорыва начали выяснять следователи и прокуратура Новосибирской области. Тепло в дома подали уже на следующий день после происшествия.
Все, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, читайте в нашем сюжете.