Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки коммунальной аварии в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей доклада о ходе доследственной проверки по факту крупной коммунальной аварии, которая произошла в понедельник, 28 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение об этом появилось накануне на официальном портале ведомства.
Теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной прорвало поздно вечером, без отопления в
Энергетики подали тепло в дома уже на следующий день, но почти сразу выявили новые повреждения — на этот раз в тепловой камере.
Выяснять причины прорыва начали следователи и прокуратура Новосибирской области, накануне поздно вечером заинтересовался ЧП и Александр Бастрыкин.
— Председатель СК России поручил
За ликвидацией коммунальной аварии в режиме онлайн следили журналисты НГС.