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Прорыв теплотрассы

Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки коммунальной аварии в Новосибирске

В результате прорыва теплотрассы в Дзержинском районе Новосибирска без тепла остались 14 тысяч человек

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Коммунальное ЧП произошло поздно вечером 28 ноября

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей доклада о ходе доследственной проверки по факту крупной коммунальной аварии, которая произошла в понедельник, 28 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска. Сообщение об этом появилось накануне на официальном портале ведомства.

Теплотрассу на перекрестке улиц Королева и Промышленной прорвало поздно вечером, без отопления в 25-градусный мороз остались 94 объекта, среди которых — детские сады и медицинские учреждения. В пострадавших от коммунального ЧП домах проживают почти 14 тысяч человек.

Энергетики подали тепло в дома уже на следующий день, но почти сразу выявили новые повреждения — на этот раз в тепловой камере.

Выяснять причины прорыва начали следователи и прокуратура Новосибирской области, накануне поздно вечером заинтересовался ЧП и Александр Бастрыкин.

— Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

За ликвидацией коммунальной аварии в режиме онлайн следили журналисты НГС.

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