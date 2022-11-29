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Тема дняСК начал проверку из-за аварии в Дзержинке
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Прорыв теплотрассы

Повреждение в тепловой камере: подачу тепла в дома после ЧП в Дзержинском районе снова перенесли

Сейчас без отопления остаются девять домов

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Ранее дать тепло во все дома планировали в первой половине дня

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Подключить тепло во все дома после коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска планируют к 18:00. Сроки перенесли из-за повреждения в тепловой камере. На данный момент к теплу не подключено девять домов.

— При подаче теплоносителя девяти домам, находившимся в секторе отключения из-за дефекта на теплосети по Промышленной, возникло повреждение в тепловой камере. Отложить устранение этой проблемы мы не можем, это приведет к еще большим повреждениям и длительным перебоям в подаче тепла.

Сотрудники готовятся провести экстренный ремонт в теплокамере, работы планируют завершить к 18:00. Ранее подключить тепло ко всем домам планировали в первой половине дня. После прорыва трубы следователи по Новосибирской области начали проверку.

Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, читайте в нашем сюжете.

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