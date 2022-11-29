Повреждение в тепловой камере: подачу тепла в дома после ЧП в Дзержинском районе снова перенесли

Подключить тепло во все дома после коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска планируют к
— При подаче теплоносителя девяти домам, находившимся в секторе отключения из-за дефекта на теплосети по Промышленной, возникло повреждение в тепловой камере. Отложить устранение этой проблемы мы не можем, это приведет к еще большим повреждениям и длительным перебоям в подаче тепла.
Сотрудники готовятся провести экстренный ремонт в теплокамере, работы планируют завершить к
Всё, что известно о коммунальной аварии на пересечении улиц Королева и Промышленной, читайте в нашем сюжете.