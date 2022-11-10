Бастрыкин заинтересовался ДТП в Искитиме, в котором погибла двухлетняя девочка
Глава СК России поручил доложить о ходе расследования
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Новосибирской области, в котором погибла двухлетняя девочка. Трагедия произошла рано утром
— В городе Искитиме Новосибирской области легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате погибла двухлетняя девочка, мать вместе с четырехлетней дочерью доставлены в больницу. Председатель СК России поручил
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.