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Бастрыкин заинтересовался ДТП в Искитиме, в котором погибла двухлетняя девочка

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования

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Мама держала погибшую девочку на руках

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП в Новосибирской области, в котором погибла двухлетняя девочка. Трагедия произошла рано утром 9 ноября в Искитиме. Мама с дочерьми шли в детский сад.

— В городе Искитиме Новосибирской области легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате погибла двухлетняя девочка, мать вместе с четырехлетней дочерью доставлены в больницу. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову оперативно представить подробный доклад по указанному происшествию, — рассказали в пресс-службе СК по России.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя задержали, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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