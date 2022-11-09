Маму с двумя детьми сбили на «зебре» в Искитиме — погибла двухлетняя девочка
По информации полицейских, водитель был трезв
Двухлетняя девочка погибла сегодня рано утром в ДТП в Искитиме. Ее вместе с мамой и сестрой сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, авария произошла в
— В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери.
По результатам освидетельствования, 70-летний водитель был трезв. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полицейским. Сейчас на месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа.
Ранее НГС писал о том, что полицейские задержали водителя автобуса, который перевернулся вчера в Татарском районе Новосибирской области.