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Срочно2-летняя девочка погибла в ДТП на переходе
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Маму с двумя детьми сбили на «зебре» в Искитиме — погибла двухлетняя девочка

По информации полицейских, водитель был трезв

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Старшую сестренку и маму погибшей девочки доставили в больницу

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Двухлетняя девочка погибла сегодня рано утром в ДТП в Искитиме. Ее вместе с мамой и сестрой сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, авария произошла в 7 часов 40 минут утра в микрорайоне Подгорном. 70-летний водитель за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по «зебре».

— В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее 4-летняя дочь доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется, — рассказали полицейские.

По результатам освидетельствования, 70-летний водитель был трезв. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полицейским. Сейчас на месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа.

Ранее НГС писал о том, что полицейские задержали водителя автобуса, который перевернулся вчера в Татарском районе Новосибирской области.

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