Маму с двумя детьми сбили на «зебре» в Искитиме — погибла двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка погибла сегодня рано утром в ДТП в Искитиме. Ее вместе с мамой и сестрой сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, авария произошла в 7 часов 40 минут утра в микрорайоне Подгорном. 70-летний водитель за рулем Honda CR-V ехал в сторону Юбилейного проспекта и сбил 37-летнюю женщину и двух ее дочек, которые переходили дорогу по «зебре».