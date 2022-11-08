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СрочноЗадержан водитель перевернувшегося автобуса
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Задержан водитель автобуса, перевернувшегося в Новосибирской области, — возбуждено уголовное дело

Число пострадавших в результате ДТП увеличилось до семи

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После ДТП шесть человек были помещены в хирургическое отделение больницы

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В Новосибирской области по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело. В результате происшествия погибла 7-летняя девочка, пострадало не менее пяти человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, следователем МО МВД России «Татарский» уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщили в ведомстве корреспонденту НГС, водитель пассажирского автобуса задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

— Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. До избрания меры пресечения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, в полиции сообщили о пяти пострадавших после происшествия. В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили со ссылкой на данные районной ЦРБ, что пострадали семь пассажиров.

— Одному из них медпомощь была оказана на месте, он в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался. Шесть человек в состоянии средней степени тяжести были помещены в хирургическое отделение больницы, — указано в телеграм-канале правительства региона.

Как сообщал ранее НГС, трагедия произошла днем 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области. Рейсовый автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в кювет, после чего перевернулся. По словам водителя, он не справился с управлением из-за гололеда.


В конце октября в Новосибирске в Октябрьском районе насмерть сбили мужчину. Пешеход сидел на проезжей части.

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