Задержан водитель автобуса, перевернувшегося в Новосибирской области, — возбуждено уголовное дело

Как сообщал ранее НГС, трагедия произошла днем 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области. Рейсовый автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в кювет, после чего перевернулся. По словам водителя, он не справился с управлением из-за гололеда.

