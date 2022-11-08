Задержан водитель автобуса, перевернувшегося в Новосибирской
области, — возбуждено уголовное дело
Число пострадавших в результате ДТП увеличилось до семи
В Новосибирской области по факту смертельного ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело. В результате происшествия погибла
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, следователем МО МВД России «Татарский» уголовное дело возбуждено по
Как сообщили в ведомстве корреспонденту НГС, водитель пассажирского автобуса задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
— Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. До избрания меры пресечения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП погибла 7-летняя девочка, в полиции сообщили о пяти пострадавших после происшествия. В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили со ссылкой на данные районной ЦРБ, что пострадали семь пассажиров.
— Одному из них медпомощь была оказана на месте, он в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался. Шесть человек в состоянии средней степени тяжести были помещены в хирургическое отделение больницы, — указано в телеграм-канале правительства региона.
Как сообщал ранее НГС, трагедия произошла днем
В конце октября в Новосибирске в Октябрьском районе насмерть сбили мужчину. Пешеход сидел на проезжей части.