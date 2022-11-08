Появились фото с места ДТП, где в Новосибирской области погибла
7-летняя девочка
В полиции сообщают о пяти пострадавших
В полиции опубликовали фотографии с места ДТП с пассажирским автобусом, где погибла
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, рейсовый автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в правый кювет дороги, после чего опрокинулся. В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте
— В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Характер травм уточняется. Всего в салоне находилось
В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что автобусом управлял
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, задержат ли водителя автобуса после происшествия. Как сообщили в ведомстве, специалисты проводят проверку. Данных об избрании меры пресечения нет.
Напомним, по словам водителя транспортного средства, он не справился с управлением из-за гололеда. По факту ДТП прокуратура Новосибирской области организовала проверку.
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