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Срочно7-летняя девочка погибла в ДТП с автобусом
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Появились фото с места ДТП, где в Новосибирской области погибла 7-летняя девочка

В полиции сообщают о пяти пострадавших

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Автобус завалился на бок

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В полиции опубликовали фотографии с места ДТП с пассажирским автобусом, где погибла 7-летняя девочка. Инцидент произошел днем 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, рейсовый автобус двигался по маршруту Татарск — Рождественка и съехал в правый кювет дороги, после чего опрокинулся. В результате ДТП от полученных травм скончалась на месте 7-летняя девочка. В ведомстве также сообщили о пяти пострадавших после происшествия.

Всего в автобусе находилось <nobr class="_">14 пассажиров</nobr>

Всего в автобусе находилось 14 пассажиров

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— В настоящее время имеются сведения о пяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Характер травм уточняется. Всего в салоне находилось 14 пассажиров, — указано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что автобусом управлял 40-летний водитель. Он был освидетельствован на месте. Состояние опьянения, по данным ведомства, не установлено.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой уточнить, задержат ли водителя автобуса после происшествия. Как сообщили в ведомстве, специалисты проводят проверку. Данных об избрании меры пресечения нет.

Напомним, по словам водителя транспортного средства, он не справился с управлением из-за гололеда. По факту ДТП прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

3 ноября в Новосибирской области автомобиль «Лада» сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте. В результате происшествия сибирячка погибла.

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