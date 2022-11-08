Появились фото с места ДТП, где в Новосибирской области погибла 7-летняя девочка

Напомним, по словам водителя транспортного средства, он не справился с управлением из-за гололеда. По факту ДТП прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

3 ноября в Новосибирской области автомобиль «Лада» сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте. В результате происшествия сибирячка погибла.