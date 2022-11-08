Пассажирский автобус перевернулся в Новосибирской области — погибла 7-летняя девочка
Водитель не справился с управлением из-за гололеда
8 ноября в Новосибирской области на трассе перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел в Татарском районе.
— На 11-м километре дороги г. Татарск — с. Увальское рейсовый автобус ПАЗ совершил съезд с дороги, в результате чего погибла 7-летняя девочка. Еще несколько человек получили телесные повреждения, — указано в сообщении.
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что, по предварительным данным, инцидент произошел в 16:20. По словам водителя транспортного средства, он не справился с управлением из-за гололеда. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате дорожно-транспортного происшествия автобус завалился на бок.
По факту ДТП прокуратура Новосибирской области организовала проверку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн. В отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В начале ноября в Новосибирской области автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте. Несовершеннолетняя погибла на месте.