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Перебегала дорогу: автомобиль насмерть сбил 16-летнюю девушку в Новосибирской области

Она вышла из автобуса, который остановился в неположенном месте

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку

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В Новосибирской области автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте на дороге Сузун — Черепаново. Несовершеннолетняя погибла на месте.

Инцидент произошел 3 ноября в 18:47. Девушка вышла из рейсового автобуса, который остановился в непредназначенном для этого месте на дороге. Она начала перебегать дорогу, и в этот момент ее сбил автомобиль «Лада». Машина двигалась во встречном направлении с разрешенной скоростью.

От полученных повреждений несовершеннолетняя погибла на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратура Черепановского района организовала проверку соблюдения законодательства о дорожной безопасности в отношении перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

— Кроме того, органами внутренних дел по этому поводу проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой района под контроль, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске Центральный районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела о смертельном ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка. Виновником аварии следствие посчитало таксиста.

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