Перебегала дорогу: автомобиль насмерть сбил 16-летнюю девушку в Новосибирской области

В Новосибирской области автомобиль сбил 16-летнюю девушку, которая вышла из автобуса в неположенном месте на дороге Сузун — Черепаново. Несовершеннолетняя погибла на месте.



Инцидент произошел 3 ноября в 18:47. Девушка вышла из рейсового автобуса, который остановился в непредназначенном для этого месте на дороге. Она начала перебегать дорогу, и в этот момент ее сбил автомобиль «Лада». Машина двигалась во встречном направлении с разрешенной скоростью.