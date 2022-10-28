«Сидел на проезжей части»: в Октябрьском районе «Газель» насмерть сбила пешехода
ДТП произошло поздно ночью
В Новосибирске ночью 28 октября, в 02:18, в Октябрьском районе насмерть сбили неустановленного мужчину, которому на вид около 40 лет. Как сообщают в ГИБДД, пешеход сидел на проезжей части.
— По предварительной информации, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель», двигался по улице Никитина со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Есенина и в пути следования напротив дома 166 на улице Никитина совершил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части справа по ходу движения автомобиля (вне зоны пешеходного перехода), — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ночью 22 октября в Кировском районе «Мазда-Демио» сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина переходила на желтый свет светофора.