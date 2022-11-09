Задержан водитель автомобиля, сбивший насмерть 2-летнюю девочку в Искитиме
По факту ДТП в Новосибирской области возбуждено уголовное дело
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Искитиме, где погибла 2-летняя девочка. Инцидент произошел утром 9 октября.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено следователем МО МВД России «Искитимский» по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, водитель кроссовера задержан.
— Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 9 ноября в 7 часов 40 минут в микрорайоне Подгорном Искитима. 70-летний водитель Honda CR-V сбил переходивших дорогу 37-летнюю женщину и двух ее дочек. Младшую девочку мать держала на руках, старшая шла рядом.
В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, ее маму и старшую 4-летнюю сестру доставили в больницу. Пешеходный переход, где произошла авария, вел к детскому саду, который посещали девочки.
Накануне в Новосибирске 80-летний водитель сбил 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка доставили в медицинское учреждение.