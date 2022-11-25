Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти 20-летней девушки — ее тело нашли спустя полгода после пропажи

Как пишет издание Starhit со ссылкой на эфир «Малахова», мать Насти Оксана считает, что ее дочь была убита, а ее тело могли перенести позже в людное место. Она также уверена, что правду о смерти ее дочери знает одна из ее подруг. Женщина раскритиковала и действия следователей в студии программы. Ведущий Андрей Малахов в итоге обратился к депутату Виталию Милонову с просьбой взять это дело под личный контроль и проверить все обстоятельства странной смерти девушки.

