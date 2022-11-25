Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти 20-летней девушки — ее тело нашли спустя полгода после пропажи

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства
По данным следствия, девушка пропала в октябре 2021 года. Ее поиски шли долго. В итоге спустя полгода после исчезновения ее тело нашли.
Как пишет издание Starhit со ссылкой на эфир «Малахова», мать Насти Оксана считает, что ее дочь была убита, а ее тело могли перенести позже в людное место. Она также уверена, что правду о смерти ее дочери знает одна из ее подруг. Женщина раскритиковала и действия следователей в студии программы. Ведущий Андрей Малахов в итоге обратился к депутату Виталию Милонову с просьбой взять это дело под личный контроль и проверить все обстоятельства странной смерти девушки.
В результате к делу подключился глава СК РФ.
— В связи с критическими высказываниями о ходе расследования уголовного дела Александр Иванович Бастрыкин поручил
Сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела по
Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка.