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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти 20-летней девушки — ее тело нашли спустя полгода после пропажи

Мать погибшей уверена, что подруга дочери знает убийцу

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По данным следствия, девушка пропала в октябре 2021 года

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства 20-летней Анастасии Новоселовой из Маслянинского района после скандала на программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».

По данным следствия, девушка пропала в октябре 2021 года. Ее поиски шли долго. В итоге спустя полгода после исчезновения ее тело нашли.

Мать девушки в программе объяснила, что поиски вели неактивно

Мать девушки в программе объяснила, что поиски вели неактивно

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Как пишет издание Starhit со ссылкой на эфир «Малахова», мать Насти Оксана считает, что ее дочь была убита, а ее тело могли перенести позже в людное место. Она также уверена, что правду о смерти ее дочери знает одна из ее подруг. Женщина раскритиковала и действия следователей в студии программы. Ведущий Андрей Малахов в итоге обратился к депутату Виталию Милонову с просьбой взять это дело под личный контроль и проверить все обстоятельства странной смерти девушки.

В результате к делу подключился глава СК РФ.

— В связи с критическими высказываниями о ходе расследования уголовного дела Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В. Б. Зарипову повторно доложить об установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Сейчас ведется расследование в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка.

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