Остались трое детей и беременная жена. СКР отказался признать аварией смертельный наезд пьяного лихача на рыбаков на озере Чаны

«Носился по озеру, нарезая круги»

9 декабря три омича собрались на рыбалку на самом крупном в Новосибирской области озере Чаны. По дороге автомобиль сломался, и владелец отправился его ремонтировать. Два оставшихся рыбака, Александр Сахаров и Максим Личман, пересели на другое авто и всё-таки отправились к водоему.



— Двое суток сидели, вообще ничего не поймали, считай: одного карася и одну плотву. В воскресенье, 11 декабря, ближе к обеду начали собираться домой. Как раз в то время я увидел, как кто-то в паре сотен метров от нашей палатки носился на RAV4 — круги нарезал по озеру. Значения этому, к сожалению, не придал, — вспоминает Максим Личман.

