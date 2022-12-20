Остались трое детей и беременная жена. СКР отказался признать аварией смертельный наезд пьяного лихача на рыбаков на озере Чаны

Рыбалка двух товарищей из Омска на озере Чаны закончилась трагически: в их палатку влетел пьяный мужчина на Toyota RAV4. Один из омичей погиб на месте, второй — получил травмы. Лежа в больнице, последний узнал, что следователи изменили квалификацию дела с тяжкого п. «а» ч. 4 ст. 264 статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения») на преступление небольшой тяжести — ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Если по первой статье виновнику грозило от пяти до 12 лет колонии, то теперь — лишь до двух лет лишения свободы. С этим пострадавшие принципиально не согласны и готовы дойти до последней инстанции, чтобы лихач понес суровое наказание. Первое обращение, в информационный центр СК России, уже дало свои плоды: делом заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Носился по озеру, нарезая круги»
9 декабря три омича собрались на рыбалку на самом крупном в Новосибирской области озере Чаны. По дороге автомобиль сломался, и владелец отправился его ремонтировать. Два оставшихся рыбака, Александр Сахаров и Максим Личман, пересели на другое авто и всё-таки отправились к водоему.
— Двое суток сидели, вообще ничего не поймали, считай: одного карася и одну плотву. В воскресенье, 11 декабря, ближе к обеду начали собираться домой. Как раз в то время я увидел, как кто-то в паре сотен метров от нашей палатки носился на RAV4 — круги нарезал по озеру. Значения этому, к сожалению, не придал, — вспоминает Максим Личман.
Рыбаки начали собирать вещи, чтобы отправиться домой. В момент, когда жизнь Александра оборвалась, он находился возле печки, Максим — в противоположном углу палатки.
— Я услышал рёв мотора, а потом почувствовал удар и потерял сознание: автомобиль на большой скорости въехал в палатку. Очнулся — Саня мертвый уже, на месте погиб, — рассказал НГС Личман.
Вскоре на место происшествия приехали медики, полицейские и следователи. Максим снял на видео машину лихача и то, что осталось от палатки после ДТП. По его словам, водитель Toyota был пьян и извинялся перед ним, а бездыханного товарища упрашивал не умирать.
Александру Сахарову было 37 лет, он работал агрономом. У него осталось трое детей: две девочки восьми и двенадцати лет, сыну — семнадцать. Его супруга на третьем месяце беременности, и этому ребенку никогда не увидеть отца. Мужчину похоронили в Омске.
Смягчение статьи
Изначально следователи зарегистрировали преступление по п. «а» ч. 4 статьи 264 УК (Управление автомобилем в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако уже в больнице Максим Личман узнал, что квалификацию изменили, существенно снизив тяжесть содеянного водителем.
— По данному факту следственными органами зарегистрирован материал проверки по ст. 264 УК РФ, который был направлен в прокуратуру по подследственности. Данный материал был возвращен в территориальный СК и зарегистрирован по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование уголовного дела не завершено, — сообщили НГС в СУ СКР по Новосибирской области.
Как понял из разговора со следователями Максим Личман, возможной причиной переквалификации стало то, что ДТП произошло не на дорогах общего пользования.
— Мы считаем, что изначально следствием действиям водителя, наехавшего на палатку, дана верная квалификация по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водитель «Тойоты» в нарушение п. п. 2.7. Правил дорожного движения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что и повлекло смерть потерпевшего. Пересмотр обстоятельств, давший деянию квалификацию по ст. 109 УК РФ, непонятно с чем связан. К примеру, в случае, если водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, будет остановлен сотрудниками ГИБДД в поле или на замерзшем озере, либо в ином месте (не на дороге), он будет подвергнут наказанию за административное правонарушение, в случае, если он сбил кого-то, причинив тяжкий вред здоровью или смерть, его действия также подпадают под ст. 264 УК РФ. Мы будем обжаловать переквалификацию и готовы дойти до Верховного суда РФ, уверен, что он с нами согласится, — заявил НГС представитель потерпевших Сергей Чащин.
Сейчас родственники Сахарова и Максим Личман планируют получить все доступные пострадавшим материалы дела для обжалования постановления о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.
Мнение эксперта
В следственном управлении СКР по Новосибирской области не смогли оперативно объяснить НГС причины смягчения квалификации преступления. Редакция обратилась к независимой стороне — адвокату Денису Садовскому за комментарием.
— У нас два основных нормативных акта, регламентирующих подобные ситуации: закон «О безопасности дорожного движения» и профильное постановление правительства. Из них следует, что вне дорог правила дорожного движения не применяются. Но это не отменяет ответственности за последствия. Поверхность озера дорогой не является, поэтому ничего необычного в квалификации действий водителя RAV4 по ст. 109 я не вижу, — поделился своим мнением Садовский.
Стоит отметить, что судебная практика по делам о смертельных ДТП вне дорог складывается неоднородная, и по сей день вопрос квалификации таких преступлений остается дискуссионным. Действия водителей квалифицируются судом и по ст. 264, и по ст. 109. В 2010 году вышли разъяснения пленума Верховного суда РФ, которые несколько раз видоизменялись, но в конечном итоге в 2016 году из него исключили пункт об обязательном присутствии транспорта на дороге при квалификации преступления по ст. 264 УК РФ. ВС РФ исходил из того, что транспортное средство является источником повышенной опасности вне зависимости от того, где оно движется. Тем не менее толкование закона даже в таком виде картину существенно не прояснило.
— То, что из постановления убрали пункт «на дороге», принципиально правоприменительную практику не изменило. Большинство ДТП со смертельным исходом вне дорог общего пользования всё-таки квалифицируются по
Ответственность за преступление по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. За нарушение ч. 1 ст. 109 — исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Реальное лишение свободы за нарушение ст. 109 нарушителя может ждать лишь при наличии отягчающих обстоятельств.
Бастрыкин в курсе
Уже во время подготовки материала по поводу аварии высказался Центральный аппарат СК России: делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.
— К председателю СК России А. И. Бастрыкину в приемную «ВКонтакте» обратился житель Новосибирской области. Он не согласен с ходом расследования уголовного дела о смерти его родственника на озере Чаны в Новосибирской области, а также квалификацией по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) действий подозреваемого, который в состоянии опьянения совершил наезд на палатку, где в тот момент находился потерпевший. Заявитель полагает, что фигурант дела должен быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в Центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову доложить о его предварительных и окончательных результатах.
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