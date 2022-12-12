Водитель, который снес палатку с омским рыбаком под Новосибирском, был пьян — видео с места трагедии

Как известно из опубликованной в группе переписки, рыбаки собирались домой. Погибший был зятем выжившего рыбака.

На прошлой неделе, 8 декабря, на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд сбил 18-летнего парня. Следователи начали проверку.