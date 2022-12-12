Водитель, который снес палатку с омским рыбаком под Новосибирском, был пьян — видео с места трагедии

Водителю, который 11 декабря на озере Чаны снес палатку с находящимся там рыбаком из Омской области, выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как рассказали в полиции, водитель Toyota RAV4 был пьян.
— На озере Чаны в районе одного из сёл Купинского района 33-летний водитель Toyota RAV4, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (что было установлено по результатам освидетельствования), не справился с управлением и совершил наезд на палатку. В результате ДТП находящийся в палатке 37-летний мужчина скончался на месте, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как уточнили в полиции, сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Видео с места происшествия появилось в группе «Рыбалка в Омске 55 Регион». Выживший рыбак рассказал, что он спал в другой палатке.
— Слов нет. Человека тоже нет. Я чудом уцелел, — говорит автор видео.
Как известно из опубликованной в группе переписки, рыбаки собирались домой. Погибший был зятем выжившего рыбака.
На прошлой неделе, 8 декабря, на станции Бердск в Новосибирской области грузовой поезд сбил 18-летнего парня. Следователи начали проверку.