Минприроды НСО не уволило инспектора после пьяного ДТП — Андрея Травникова попросили разобраться

В Новосибирской области жители Здвинского района составили коллективное обращение в приемную губернатора Новосибирской области. Они просят Андрея Травникова дать оценку решению Министерства природы Новосибирской области из-за отказа увольнять государственного инспектора по охране животного мира Сергея Сметанина.
В чем провинился Сметанин
29 мая 2021 года пьяный Сергей Сметанин катался по Здвинску на личном автомобиле Toyota Corona. Патрулирующий автомобиль ГИБДД попытался остановить лихача, но водитель игнорировал требования полицейских, а лишь прибавил скорости, едва не сбив одного из полицейских. Погоня длилась недолго — Сметанин не справился с управлением, на полном ходу снес забор, въехал на участок дома жителя Здвинска и врезался в баню, частично ее разрушив. После этого инспектор дважды не явился в суд. 24 августа Сметанина лишили водительских прав на год и семь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В Министерстве природы тогда сообщили НГС, что подумают над санкциями в отношении сотрудника после вступления решения суда в силу.
— Мы ждем получения решения суда и вступления его в законную силу. Затем этот документ передадим в наш правовой отдел, после чего будет принято решение по данному сотруднику, — сообщили в пресс-службе ведомства в августе 2021.
Жители возмутились тем, что инспектора не уволили
В Здвинске эта история вызвала широкий общественный резонанс, но еще больший — ее дальнейшее развитие. В начале охотничьего сезона 2021 года местные жители увидели Сметанина при исполнении должностных обязанностей.
— Второго ноября мы с товарищами охотились в степи, к нам подошел тот самый Сметанин и потребовал предъявить документы. Один из нас ответил: «Сергей, вы, пожалуйста, позовите кого-нибудь непьющего, вам я не доверяю». Пришлось ему возвращаться с напарником, с документами у нас всё было в порядке, — рассказал НГС житель Здвинского района Петр Вдовенко.
Вдовенко — один из 15 человек, подписавшихся под коллективным обращением к губернатору Новосибирской области (факт его получения в общественной приемной Андрея Травникова подтвердили НГС).
— Мы считаем неприемлемым тот факт, что Сметанин имеет право останавливать нас, штрафовать за нарушения в случае их выявления. Сам он проигнорировал требование инспекторов ГИБДД, одного лишь чудом не угробил и пустился наутек. Почему-то ему всё можно, и последствий никаких. Да, его лишили водительских прав, но всем местным прекрасно известно, что Сметанин по-прежнему ездит на своем снегоходе «Буран». Понимаете, одним всё можно — другим ничего! Мы требуем лишить его инспекторских полномочий, — заявил НГС Вдовенко.
Закон не запретил ему работать
В ответ на запрос НГС о том, какие дисциплинарные меры взыскания применили к Сметанину после вступления в законную силу решения суда по пьяному ДТП, ответили в Минприроды НСО довольно уклончиво:
— В соответствии с федеральным законом от
Следует отметить, что в связи с постановлением губернатора Новосибирской области
Из этих норм следует, например, что госслужащий должен воздерживаться от поведения, которое бы могло вызвать сомнения в объективности исполнения должностных обязанностей, а также то, что госслужащий обязан избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа.
Инцидент с пьяным ДТП Сметанина, по информации источника НГС, подлежал рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и конфликтов интересов при Минприроды. Первым членом этой комиссии значится
Из ответа Минприроды на запрос НГС непонятно, проводилось ли заседание комиссии по Сметанину и каково было ее решение. Сам инспектор отказался обсуждать это с НГС.
— Все вопросы непосредственно в министерство адресуйте, я с вами общаться не намерен, — сказал Сметанин.
5 января на трассе под Новосибирском на незаконной охоте попались трое сибиряков, среди которых оказался госинспектор по охране животного мира Чулымского района Даниил Казанцев. Этот сотрудник областного Минприроды три месяца назад уже попадался на убийстве косули с нарушениями природоохранного законодательства, но это не помешало ему сохранить работу. НГС разобрался в этой истории и попросил у министерства разъяснений.
11 января охотника с 12 мешками мяса косули поймали под Новосибирском: он прикрылся разрешением вице-мэра. Рядовая проверка сопроводительной документации на перевозку добычи вскрыла схему, по которой браконьеры пытаются уйти от ответственности по подложным документам.