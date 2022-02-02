Минприроды НСО не уволило инспектора после пьяного ДТП — Андрея Травникова попросили разобраться

— Мы ждем получения решения суда и вступления его в законную силу. Затем этот документ передадим в наш правовой отдел, после чего будет принято решение по данному сотруднику, — сообщили в пресс-службе ведомства в августе 2021.



Жители возмутились тем, что инспектора не уволили

В Здвинске эта история вызвала широкий общественный резонанс, но еще больший — ее дальнейшее развитие. В начале охотничьего сезона 2021 года местные жители увидели Сметанина при исполнении должностных обязанностей.



— Второго ноября мы с товарищами охотились в степи, к нам подошел тот самый Сметанин и потребовал предъявить документы. Один из нас ответил: «Сергей, вы, пожалуйста, позовите кого-нибудь непьющего, вам я не доверяю». Пришлось ему возвращаться с напарником, с документами у нас всё было в порядке, — рассказал НГС житель Здвинского района Петр Вдовенко.



Вдовенко — один из 15 человек, подписавшихся под коллективным обращением к губернатору Новосибирской области (факт его получения в общественной приемной Андрея Травникова подтвердили НГС).

