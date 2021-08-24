Суд наказал инспектора Минприроды за пьяную езду в Новосибирской области

В Здвинске Новосибирской области сегодня, 24 августа, суд вынес решение по делу инспектора регионального Минприроды Сергея Сметанина. Его наказали за пьяное вождение автомобиля.
— Решением мирового судьи 40-летнего Сергея Сметанина лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев. А также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту НГС в ОГИБДД полиции МВД России «Здвинское».
Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2021 года — инспектор Минприроды устроил пьяное ДТП в Здвинске. Мужчина едва не сбил сотрудника ГИБДД, а когда пытался скрыться от полиции, снес забор и сломал баню на участке местного жителя.
Как ранее рассказали очевидцы, пьяный Сергей Сметанин катался по Здвинску на личном автомобиле Toyota Corona. Патрулирующий автомобиль ГИБДД попытался остановить лихача, но водитель игнорировал требования полицейских, а лишь прибавил скорости, едва не сбив одного из сотрудников. Погоня длилась недолго — Сметанин не справился с управлением, на полном ходу снес забор, въехал на участок дома жителя Здвинска и врезался в баню, частично ее разрушив.
Подъехавший к месту происшествия наряд ДПС составил административный протокол в отношении Сметанина.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Судебное слушание было назначено на 2 июня, но нарушитель не явился на него. Суд перенес слушание на другую дату, но Сметанин снова не пришел в суд, сообщали ранее корреспонденту НГС в ОГИБДД полиции МВД России «Здвинское».
В ведомстве сказали, что сотрудник ГИБДД, которого Сергей Сметанин чуть не сбил на своей машине, не стал писать заявление на него. Хозяин сломанной бани не имеет претензий по данному вопросу — Сметанин утром приехал к нему и поставил новый забор, а также починил баню.
Сам Сметанин ранее подтвердил факт ДТП 29 мая и признался, что не справился с управлением. Он пояснил, что не пытается уйти от ответственности.
В Минприроды пояснили, что в курсе о состоявшемся судебном слушании.
— Мы ждем получения решения суда и вступления его в законную силу. Затем этот документ передадим в наш правовой отдел, после чего будет принято решение по данному сотруднику, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачево. Авария произошла по вине водителя грузового автомобиля Scania — подробности в материале НГС.