Суд наказал инспектора Минприроды за пьяную езду в Новосибирской области

В Здвинске Новосибирской области сегодня, 24 августа, суд вынес решение по делу инспектора регионального Минприроды Сергея Сметанина. Его наказали за пьяное вождение автомобиля.



— Решением мирового судьи 40-летнего Сергея Сметанина лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев. А также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту НГС в ОГИБДД полиции МВД России «Здвинское».



Инцидент произошел в ночь на 29 мая 2021 года — инспектор Минприроды устроил пьяное ДТП в Здвинске. Мужчина едва не сбил сотрудника ГИБДД, а когда пытался скрыться от полиции, снес забор и сломал баню на участке местного жителя.

